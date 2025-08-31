Indias Most highest rating IMDb Rating Animated movie Mahavatar Narsimha has no big stars recovered budget in just 2 day 9.6 IMDb हाईएस्ट रेटिंग वाली भारत की इकलौती हिंदी फिल्म, नहीं कोई हीरो-हीरोइन, दो दिनों में निकाला बजट
9.6 IMDb हाईएस्ट रेटिंग वाली भारत की इकलौती हिंदी फिल्म, नहीं कोई हीरो-हीरोइन, दो दिनों में निकाला बजट

Priti KushwahaSun, 31 Aug 2025 02:44 PM
IMDb हाईएस्ट रेटिंग वाली भारत की इकलौती हिंदी फिल्म

बॉलीवुड में हर साल न जानें कितनी फिल्में रिलीज होती हैं। कई रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा जाती हैं तो कई फिल्में ऐसी हैं, जिनका पता ही नहीं चलता कि वो कब आई और कब चली गईं। लेकिन एक ऐसी फिल्म पिछले कई सालों बाद रिलीज हुई, जिसने सारे शोज हाउसफुल रहे।

भारत की इकलौती हाईएस्ट रेटिंग वाली फिल्म

आईएमडीबी पर भी ये भारत की इकलौती हाईएस्ट रेटिंग वाली फिल्म है। यही नहीं इसने महज दो दिनों में बजट निकाल लिाय। अब आप सोच रहे होंगे हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं।

महावतार नरसिम्हा

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि 'महावतार नरसिम्हा'  है। ये एक  एनिमेटेड फिल्म की कहानी दर्शकों को बेहद पसंद आई है। 'महावतार नरसिम्हा' 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

एनिमेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म

2 घंटा 10 मिनट की इस एनिमेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपये हैं। डायरेक्टर अश्विन कुमार की इस फिल्म ने 328.7 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और अभी भी लगातार कमाई कर रही है।

हाईएस्ट IMDb पर रेटिंग

इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग 9.6 मिली है। जो कि बाकी सभी भारत में बनी हिंदी फिल्म में सबसे ज्यादा है।

इन फिल्मों से रहा टक्कर

बता दें कि महावतार नरसिम्हा के साथ बॉक्स ऑफिस पर जनीकांत की 'कुली' और ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' रिलीज हुई थी, लेकिन इस महावतार नरसिम्हा ने इन दिनों ही फिल्मों को तगड़ी टक्कर दी है। यही नहीं इसने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए।

