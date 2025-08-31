9.6 IMDb हाईएस्ट रेटिंग वाली भारत की इकलौती हिंदी फिल्म, नहीं कोई हीरो-हीरोइन, दो दिनों में निकाला बजट

बॉलीवुड में हर साल न जानें कितनी फिल्में रिलीज होती हैं। कई रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा जाती हैं तो कई फिल्में ऐसी हैं, जिनका पता ही नहीं चलता कि वो कब आई और कब चली गईं। लेकिन एक ऐसी फिल्म पिछले कई सालों बाद रिलीज हुई, जिसने सारे शोज हाउसफुल रहे।
आईएमडीबी पर भी ये भारत की इकलौती हाईएस्ट रेटिंग वाली फिल्म है। यही नहीं इसने महज दो दिनों में बजट निकाल लिाय। अब आप सोच रहे होंगे हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं।
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि 'महावतार नरसिम्हा' है। ये एक एनिमेटेड फिल्म की कहानी दर्शकों को बेहद पसंद आई है। 'महावतार नरसिम्हा' 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
2 घंटा 10 मिनट की इस एनिमेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपये हैं। डायरेक्टर अश्विन कुमार की इस फिल्म ने 328.7 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और अभी भी लगातार कमाई कर रही है।
इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग 9.6 मिली है। जो कि बाकी सभी भारत में बनी हिंदी फिल्म में सबसे ज्यादा है।
बता दें कि महावतार नरसिम्हा के साथ बॉक्स ऑफिस पर जनीकांत की 'कुली' और ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' रिलीज हुई थी, लेकिन इस महावतार नरसिम्हा ने इन दिनों ही फिल्मों को तगड़ी टक्कर दी है। यही नहीं इसने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए।