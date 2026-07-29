बुक्स से निकलकर जब स्क्रीन तक पहुंची ये कहानियां, कर दिए थे दर्शकों के रोंगटे खड़े

वेब सीरीज को दर्शक काफी पसंद करते हैं। भारत की भी कई अपनी वेब सीरीज हैं जिनमें से कुछ तो बुक्स पर आधारित हैं। अब आपको उन वेब सीरीज के बारे में बताते हैं जो बुक्स पर आधारित हैं।
विक्रांत मैसी की हाल ही में सीरीज आई है मुसाफिर कैफे इ दिनों छाई हुई है। यह सीरीज मद्रास कैफे बुक पर आधारित है जो दिव्या प्रकाश दुबे ने लिखी है। इस सीरीज में विक्रांत के साथ वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना हैं।
रोहित सराफ और प्राजक्ता कोली की मिसमैच्ड काफी पॉपुलर सीरीज है। यह सीरीज बुक वेन डिम्पल मेट ऋषि पर थी जिसे संध्या मेनन ने लिखा था।
प्रतीक गांधी की सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी बुक द स्कैम हू वॉन, हू लॉस्ट, हू गॉट अवे पर आधारित है। इसे सुचेता दलाल और देबाशिश बसु ने लिखा है। यह सीरीज काफी पसंद की गई थी।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, सैफ अली खान, पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज सैक्रेड गेम्स बुक सैक्रेड गेम्स पर आधारित थी जिसे विक्रम चंद ने लिखा था।
इस सीरीज में विजय वर्मा, पत्रलेखा, पंकज कपूर, राजीव ठाकुर, दीया मिर्जा समेत कई स्टार्स थे। आईसी 814 की कहानी 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान के खौफनाक हाइजैक पर आधारित है। यह सीरीज आईसी 814 द कांधार हाइजैक पर आधारित है। इस बुक को देवी शरण और श्रिनजॉय चौधरी ने लिखा है।
साल 2020 में आई पाताल लोक, एक पुलिस ऑफिसर हाथीराम चौधरी और एक बड़े पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले के इर्द-गिर्द घूमती है। इस सीरीज में जयदीप अहलावत, इश्वाक सिंह, गुल पनाग, अभिषेक बनर्जी अहम किरदार में थे। यह सीरीज बुक द स्टोरी ऑफ माई असैसिन्स पर आधारित थी जिसे तरुण तेजपाल ने लिखा था।
खाकी: द बिहार चैप्टर' एक सच्ची घटना पर आधारित क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। यह सीरीज बुक 'द बिहार डायरीज' पर आधारित है जिसे आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा ने लिखा है। इसमें एक ईमानदार पुलिस अफसर और खतरनाक गैंगस्टर के बीच की जंग दिखाई गई है।
ब्लैक वारंट सीरीज बुक कन्फेशन ऑफ अ तिहार जेलर पर आधारित थी। इसे सुनील गुप्ता और सुनेत्रा चौधरी ने लिखा था। इस सीरीज में जहान कपूर, राहुल भट और परमवीर सिंह चीमा थे। सीरीज को विक्रमादित्य मोटवाने ने डायरेक्ट किया था।