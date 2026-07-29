बुक्स से निकलकर जब स्क्रीन तक पहुंची ये कहानियां, कर दिए थे दर्शकों के रोंगटे खड़े

आईसी 814 द कांधार हाइजैक

इस सीरीज में विजय वर्मा, पत्रलेखा, पंकज कपूर, राजीव ठाकुर, दीया मिर्जा समेत कई स्टार्स थे। आईसी 814 की कहानी 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान के खौफनाक हाइजैक पर आधारित है। यह सीरीज आईसी 814 द कांधार हाइजैक पर आधारित है। इस बुक को देवी शरण और श्रिनजॉय चौधरी ने लिखा है।