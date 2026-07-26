Indian Idol Winner: कौन हैं इंडियन आइडल जीतने वाली ज्योतिर्मयी नायक? कैंसर मरीजों को देती थीं थेरेपी

ज्योतिर्मयी के साथ बादशाह और श्रेया घोषाल

ज्योतिर्मयी ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रॉफी उठाते हुए अपनी तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में ज्योतिर्मयी के साथ बादशाह और श्रेया घोषाल नजर आ रही हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि ये एक यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक और बड़े सपने की शुरुआत है।