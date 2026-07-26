Indian Idol Winner: कौन हैं इंडियन आइडल जीतने वाली ज्योतिर्मयी नायक? कैंसर मरीजों को देती थीं थेरेपी

ज्योतिर्मयी नायक ने इंडियन आइडल 16 की ट्रॉफी अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। ज्योतिर्मयी 'इंडियन आइडल' शो जीतने वाली ओडिशा की पहली कंटेस्टेंट हैं।
ज्योतिर्मयी नायक ओड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं। उन्होंने इंडियन आइडल में अपनी आवाज के जादू से हर किसी को दीवाना बना दिया।
ज्योतिर्मयी नायकन ने न केवल अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बनाया है बल्कि उनकी सोच की भी लोग तारीफ करते हैं। दरअसल, ज्योतिर्मयी नायकन कैंसर के मरीजों के लिए एक खास काम करती थीं।
इंडियन आइडल में हिस्सा लेने से पहले वह म्यूजिक थेरेपी के जरिए कैंसर मरीजों की मदद भी करती थीं। उन्होंने अपने म्यूजिक को कैंसर के मरीजों की मदद का जरिया बनाया। इस बात के लिए ज्योतिर्मयी की तारीफ होती है।
ज्योतिर्मयी ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रॉफी उठाते हुए अपनी तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में ज्योतिर्मयी के साथ बादशाह और श्रेया घोषाल नजर आ रही हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि ये एक यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक और बड़े सपने की शुरुआत है।
ज्योतिर्मयी के के फॉलोअर्स की बात करें तो इंस्टाग्राम पर उन्हें 1.2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। बता दें, ज्योतिर्मयी की इंडियन आइडल की जर्नी काफी शानदार रही है। उन्हें हेमा मालिनी से स्टैंडिंग ओवेशन तक मिला था।
ज्योतिर्मयी ने दर्शकों के सबसे ज्यादा वोट हासिल करके अपने साथी फाइनलिस्ट अंशिका चोनकर, मनराज वीर सिंह, मायस्मी बोस, सुहैल सूफी और तनिष्क शुक्ला को हराया है।