यूट्यूब पर मौजूद हैं आजादी से पहले बनीं ये 7 फिल्में, 7.3 है एक की IMDb रेटिंग

भारतीय सिनेमा को 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। इतने सालों में भारतीय सिनेमा और फिल्मों की रूप बदला है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जो भारत की स्वतंत्रता से पहले रिलीज हुई थीं। इन फिल्मों को आप ऑनलाइन स्ट्रीम करके देख सकते हैं।
भारतीय सिनेमा की पहली भारतीय फिल्म थी। यह एक साइलेंट फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र साल 1913 में रिलीज हुई थी। फिल्म को भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब फालके ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।
आलमआरा साल 1939 में रिलीज हुई थी। यह भारतीय सिनेमा की पहली बोलने वाली फिल्म थी। फिल्म को अर्देशिर ईरानी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।
साल 1936 में फिल्म देवदास रिलीज हुई थी। बाद में इस फिल्म का दो बार रीमेक बनाया गया। 1936 में आई देवदास प्रमथेश चंद्र बरुआ ने डायरेक्ट की थी। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है।
साल 1936 में फिल्म अछूत कन्या रिलीज हुई थी। फ्रांज ऑस्टेन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी ऊंची जाति के युवक और नीची जाति की युवती के प्रेम संबंध पर आधारित है। फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.4।
अशोक कुमार की फिल्म किस्मत साल 1943 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को ज्ञान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।
नीचा नगर साल 1946 में रिलीज हुई थी। फिल्म में जोहरा सहगल, रफीक अनवर जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म को चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।
कमाल अमरोही द्वारा लिखी फिल्म पुकार साल 1939 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।