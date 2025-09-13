Indian cinema Most Expensive Songs Shah Rukh Khan Kajol Gerua to Alia Bhatt Ghar More Pardesiya full shocking budget इंडियन सिनेमा के 7 सबसे महंगे गाने, सात करोड़ में बना था शाहरुख-काजोल का ये गाना
इंडियन सिनेमा के 7 सबसे महंगे गाने, सात करोड़ में बना था शाहरुख-काजोल का ये गाना

इंडियन सिनेमा में फिल्म की कहानी के साथ-साथ गाने भी बहुत खास होते हैं। कई गानों को काफी ग्रैंड स्केल पर शूट किया जाता है। हम आज आपको इंडियन सिनेमा के सबसे मंहगे गानों के बारे में बता रहे हैं। 

Harshita PandeySat, 13 Sep 2025 12:06 PM
1/8

7 सबसे ज्यादा महंगे गाने

इंडियन सिनेमा के 7 सबसे ज्यादा महंगे गानों का बजट हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में शाहरुख खान, काजोल, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स के गाने शामिल हैं।

2/8

एंथीरा लोगाथु सुंदरैया

रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 का गाना एंथीरा लोगाथु सुंदरैया का बजट बहुत ज्यादा था।zoomtventertainment.com समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस गाने का बजट करीब 20 करोड़ था। यह एक तमिल गाना था।

3/8

जिंदा बंदा

शाहरुख खान की फिल्म जवान का गाना जिंदा बंदा गाना लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। indiatoday.in की एक खबर के मुताबिक, इस गाने का बजट 15 करोड़ था। इस गाने में 1000 बैकग्राउंड डांसर्स थे। इस गाने को खूब पसंद किया गया था।

4/8

घर मोरे परदेसिया

आलिया भट्ट की फिल्म कलंक का गाना घर मोरे परदेसिया लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इस गाने का बजट करीब 7 करोड़ था।

5/8

गेरुआ

लिस्ट में चौथे नंबर पर शाहरुख खान और काजोल का गाना गेरुआ है। फराह खान ने हाल ही में अपने व्लॉग में बताया था कि उस गाने का बजट 7 करोड़ था। ये गाना फिल्म दिलवाले का था। फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी।

6/8

पार्टी ऑल नाइट

अक्षय कुमार की फिल्म बॉस का गाना पार्टी ऑल नाइट लिस्ट में 5वें नंबर पर था। mensxp.com के मुताबिक, गाने का बजट 6 करोड़ था।

7/8

राम चाहे लीला चाहे

लिस्ट में छठे नंबर पर फिल्म रामलीला का टाइटल ट्रैक राम चाहे लीला चाहे राम है। इस गाने में प्रियंका चोपड़ा के डांस मूव्स को खूब पसंद किया गया था। फिल्म mensxp.com के मुताबिक, गाने का बजट 6 करोड़ था।

8/8

ऊ अंटावा

लिस्ट में 7वें नंबर पर पुष्पा का गाना ऊ अंटावा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गाने का बजट करीब 5 करोड़ था।

