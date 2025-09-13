इंडियन सिनेमा के 7 सबसे महंगे गाने, सात करोड़ में बना था शाहरुख-काजोल का ये गाना

गेरुआ

लिस्ट में चौथे नंबर पर शाहरुख खान और काजोल का गाना गेरुआ है। फराह खान ने हाल ही में अपने व्लॉग में बताया था कि उस गाने का बजट 7 करोड़ था। ये गाना फिल्म दिलवाले का था। फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी।