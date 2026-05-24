कई भाषाएं जानते हैं ये भारतीय एक्टर्स, कुछ की तो 6-6 भाषाओं पर है पकड़

कई भाषाएं जानते हैं ये भारतीय एक्टर्स

एक्टिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें भाषा और बोली का बहुत अहम रोल होता है। भारत में कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनका एक-दो नहीं बल्कि कई भाषाओं पर कमांड है। तो चलिए जानते हैं उन एक्टर्स के बारे में जो न सिर्फ तीन से ज्यादा भाषाएं बोल पाते हैं, बल्कि उसका पूरा फायदा भी अलग-अलग इंडस्ट्रीज में काम करके उठाते हैं।