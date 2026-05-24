कई भाषाएं जानते हैं ये भारतीय एक्टर्स, कुछ की तो 6-6 भाषाओं पर है पकड़

एक्टिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें भाषा और बोली का बहुत अहम रोल होता है। भारत में कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनका एक-दो नहीं बल्कि कई भाषाओं पर कमांड है। तो चलिए जानते हैं उन एक्टर्स के बारे में जो न सिर्फ तीन से ज्यादा भाषाएं बोल पाते हैं, बल्कि उसका पूरा फायदा भी अलग-अलग इंडस्ट्रीज में काम करके उठाते हैं।
साउथ सिनेमा के इस लीजेंडरी एक्टर को हमने 'सिंघम' और 'वॉन्टेड' जैसी फिल्मों में देखा है। कम लोग जानते हैं कि प्रकाश राज कुल 6 भाषाएं बोल लेते हैं। कन्नड़, तेलुगू, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी और हिंदी में माहिर प्रकाश खुद ही अपनी फिल्मों की डबिंग करते हैं।
आमिर खान की फिल्म 'गजनी' में आपने असिन को देखा था। साउथ की यह खूबसूरत एक्ट्रेस भी कुल 6 भाषाओं में माहिर है। हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, तमिल और तेलुगू के साथ-साथ उन्हें फ्रेंच भी आती है।
साउथ के एक्टर कमल हासन भी लैंग्लेज लीजेंड हैं। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने साउथ फिल्मों के साथ-साथ हिंदी और अन्य भाषाओं की फिल्मों में खूब काम किया है। कमल हासन को कुल पांच (तमिल, तेलुगू, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश) भाषाएं आती हैं।
तमन्ना भाटिया को यूं ही हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिलने लगा। वो भी कन्नड़ के अलावा तमिल, तेलगू, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में बोलना और लिखना जानती हैं।
हर किरदार में उतर जाने वाले एक्टर आर माधवन को कुल 5 भाषाएं आती हैं। तमिल, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगू और कन्नड़ पर आर माधवन की अच्छी पकड़ है।
ब्यूटी विद ब्रेन्स के नाम से मशहूर एक्ट्रेस तापसी पन्नू को पंजाबी बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा वह हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगू भी जानती हैं।
लिस्ट में आखिरी नाम दीपिका पादुकोण का है, जिन्हें कुल 4 भाषाओं का ज्ञान है। दीपिका हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कन्नड़ और कोंकड़ी जानती हैं।