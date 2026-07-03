लेटेंट की स्टेज पर यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल को देख उड़े पैनल के होश, समय रैना ने पिलाई चाय

यूपी के क्राइम पर की बात

समय ने मजाकिया में कपिल से पूछा कि वो यहां गाना-वाना गा रहे हैं, यूपी में क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया है क्या? इसपर कपिल ने जवाब दिया- बिल्कुल कम (क्राइम) हो गया है। 93 पर्सेंट अपराधी जो पकड़े गए, उन्हें सजा दिलाई गई। 5 हजार से ज्यादा मिशन शक्ति भी काम कर रहे हैं।