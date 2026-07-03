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लेटेंट की स्टेज पर यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल को देख उड़े पैनल के होश, समय रैना ने पिलाई चाय

Netflix Show: इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 का एपिसोड 2 रिलीज हो गया है। इस एपिसोड में यूपी पुलिस के एक कॉन्स्टेबल ने भी हिस्सा लिया। समय रैना ने कॉन्स्टेबल के साथ क्राइम पर बातें कीं। 

Harshita PandeyJul 03, 2026 11:35 pm IST
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इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड 2

इंडियाज गॉट लेटेंट के सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में पैनल में हर्ष लिम्बाचिया, किकु शारदा और चंदन प्रभाकर मेहमान बनकर पहुंचे। आज का एपिसोड पहले एपिसोड की तरह मजेदार रहा।

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4.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज

यूट्यूब पर इस शो को तीन घंटे में 4.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। आज समय के शो में अरुणाचल प्रदेश की एक कंटेस्टेंट पहुंची। इस कंटेस्टेंट का नाम जैनी कमकी था। समय रैना समेत पूरा पैनल जैनी से काफी इम्प्रेस हुआ।

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कॉन्स्टेबल ने दिखाया टैलेंट

आज के शो में जिस गेस्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो थे यूपी पुलिस के कॉन्स्टेबल का नाम कपिल दिनकर था।कपिल ने स्टेज पर अपना सिंगिंग टैलेंट दिखाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ये गाना लिखा और कंपोज भी किया है।

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कंटेस्टेंट ने उड़ाया होश

कपिल दिनकर स्टेज पर पुलिस की वर्दी में आए। पहले तो पैनेलिस्ट को लगा कि ये कोई कंटेस्टेंट है जो पुलिस के गेटअप में आए हैं। पर जब पैनेल को पता चला कि वो असली पुलिसवाले हैं, सबके होश उड़ गए।

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समय ने पूछे सवाल

समय ने कपिल से पूछा, "आप कौन से स्टेट की पुलिस हैं? आपको पता है ना कि कोई भी पुलिस की वर्दी ऐसे ही नहीं पहन सकता।"

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पुलिसवाले ने दिया जवाब

कपिल ने समय को बताया कि उन्हें ये वर्दी पहनने की इजाजत है क्योंकि वो असली पुलिसवाले हैं। समय कपिल के साथ हंसी-मजाक करते भी नजर आए।

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समय ने पिलवाई चाय

समय को जैसे ही पता चला कि कपिल पुलिस से हैं। वो कपिल के पास गए और उनकी खातिरदारी में लग गए। समय ने कपिल के लिए अपनी टीम से कहकर चाय भी मंगवाईसमय की इस हरकत पर लोग ठहाके लगाते हंसते नजर आए।

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यूपी के क्राइम पर की बात

समय ने मजाकिया में कपिल से पूछा कि वो यहां गाना-वाना गा रहे हैं, यूपी में क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया है क्या? इसपर कपिल ने जवाब दिया- बिल्कुल कम (क्राइम) हो गया है। 93 पर्सेंट अपराधी जो पकड़े गए, उन्हें सजा दिलाई गई। 5 हजार से ज्यादा मिशन शक्ति भी काम कर रहे हैं।

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विनर बने कपिल

पुलिस कॉन्स्टेबल भी समय समेत पूरे पैनल के साथ मजाक करते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार शो बंद होने से पहले ही जायजा लेने आ गए हैं। कपिल इस एपिसोड के विनर भी रहे और उन्होंने 1 लाख रुपये जीते।

samay raina
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