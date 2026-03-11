बॉलीवुड की इन 7 फिल्मों में हीरो-हीरोइन की हो जाती है मौत, इस फिल्म की एंडिंग देख रो पड़ी थी ऑडियंस

एक दूजे के लिए

1981 में के बालाचंदर ने एक फिल्म बनाई थी एक दूजे के लिए। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार कमल हासन और रति अग्निहोत्री ने काम किया था। ये कमल की पहली हिंदी फिल्म थी जिसने ऑडियंस पर जबरदस्त छाप छोड़ी थी। फिल्म दो अलग कल्चरल के किरदार थे सपना और बासु जिन्हें प्यार हो जाता है। लेकिन अंत इनके मौत से होता है। कहानी के अंत में ऑडियंस रो पड़ती है। फिल्म को IMDB पर 7।5 की रेटिंग मिली हुई है