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जब बुर्के की वजह से बुरे फंसे सेलेब्रिटीज, इम्तियाज अली से पहले सुर्खियों में रह चुके हैं ये 7 नाम

इम्तियाज अली पर्दा प्रथा को लेकर दिए गए अपने बयान की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। इससे पहले भी बॉलीवुड के तमाम सेलेब्रिटीज बुर्के को लेकर दिए गए बयान या इससे जुड़ी किसी वजह से सुर्खियों में रह चुके हैं।

Puneet ParasharJun 21, 2026 02:00 pm IST
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बॉलीवुड के सबसे बड़े बुर्का विवाद

'जब वी मेट', 'रॉकस्टार' और 'चमकीला' जैसी फिल्में बना चुके डायरेक्टर इम्तियाज अली बुरका पहनने को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इम्तियाज अली ने कहा- मुझे यह बिलकुल समझ में नहीं आता है जब कोई कहता है कि मुझे बुर्के में ही ठीक लगता है। कि मुझे पर्दे में सहज महसूस होता है। यह एक खराब समाज है जो हमने रचा है।" इम्तियाज ने कहा कि अगर आप पर्दे में ही ठीक फील करती हैं तो आप अपने दिमाग में पीड़ित हैं। यह पहली बार नहीं है कि कोई बॉलीवुड सेलेब्रिटी बुर्के को लेकर दिए गए बयान की वजह से सुर्खियों में है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है।

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ए आर रहमान और खतीजा रहमान

साल 2019 में म्यूजिशियन ए.आर. रहमान को तब भारी कॉन्ट्रोवर्सी झेलनी पड़ी थी जब एक इवेंट में उनकी बेटी खतीजा रहमान नकाब में नजर आईं। लोगों ने आरोप लगाया कि इंटरनेशनल सेलेब्रिटी होने के बावजूद वह अपनी बेटी पर रूढ़िवादी कपड़े और सोच थोप रहे हैं।

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जावेद अख्तर

म्यूजिशियन जावेद अख्तर कई बार खुलकर बुर्के और पर्दा प्रथा का विरोध कर चुके हैं। एक कल्चरल फेस्टिवल में उन्होंने कहा था कि किसी महिला को अपना चेहरा दिखाने में शर्म क्यों आनी चाहिए? उन्होंने पर्दा करने को किसी की सच्ची पसंद नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव और ब्रेनवॉश का नतीजा बताया था।

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कंगना रनौत

साल 2022 में कंगना रनौत ने पर्दा प्रथा की तुलना समाज के पीछे जाने से कर दी थी। उन्होंने ईरान की पुरानी और मॉर्डन तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा था कि सिर्फ पचास सालों में बिकिनी से बुर्का तक। जो इतिहास से नहीं सीखते, वे उसे दोहराने के लिए मजबूर होते हैं।

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सोनम कपूर

सोनम कपूर उस वक्त विवादों में घिर गईं जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टूडेंट के हिजाब पहनने के अधिकार का सपोर्ट किया। उन्होंने एक सिख की पगड़ी और एक मुस्लिम महिला के हिजाब की फोटो पोस्ट करते हुए पूछा कि अगर संस्थानों के ड्रेस कोड में पगड़ी को आसानी से स्वीकार किया जाता है, तो हिजाब को लेकर इतना विरोध क्यों है?

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सना खान

बॉलीवुड छोड़कर पूरी तरह इस्लामिक जीवन अपनाने वालीं एक्ट्रेस सना खान एक यूट्यूब वीडियो में संभावना सेठ पर बुर्का पहनने के लिए दबाव बनाती नजर आई थीं। यह वीडियो ट्रोल हो गया था और लोगों ने इसे जमकर कॉल आउट किया।

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जायरा वसीम

'दंगल' फेम एक्ट्रेस जायरा वसीम ने भी सिनेमा छोड़कर पूरी तरह इस्लाम की राह पर चलने का फैसला किया था। जायरा उस वक्त विवादों में आ गईं जब उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा- हिजाब को एक निजी पसंद मानने की सोच अधूरी है। हिजाब इस्लाम में कोई पसंद नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कर्तव्य है।

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दीपिका पादुकोण

साल 2025 में दीपिका पादुकोण को तब क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा जब वह अबू धाबी पर्यटन को बढ़ावा देने वाले एक विज्ञापन में हिजाब पहने नजर आईं। आलोचकों ने उन पर हिपोक्रैटिक मानसिकता दिखाने का आरोप लगाया और कहा कि वह भारत में प्रोग्रेसिव दिखती हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर रूढ़िवादी ड्रेस कोड को मान लेती हैं।

imtiaz ali
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