जब बुर्के की वजह से बुरे फंसे सेलेब्रिटीज, इम्तियाज अली से पहले सुर्खियों में रह चुके हैं ये 7 नाम

बॉलीवुड के सबसे बड़े बुर्का विवाद

'जब वी मेट', 'रॉकस्टार' और 'चमकीला' जैसी फिल्में बना चुके डायरेक्टर इम्तियाज अली बुरका पहनने को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इम्तियाज अली ने कहा- मुझे यह बिलकुल समझ में नहीं आता है जब कोई कहता है कि मुझे बुर्के में ही ठीक लगता है। कि मुझे पर्दे में सहज महसूस होता है। यह एक खराब समाज है जो हमने रचा है।" इम्तियाज ने कहा कि अगर आप पर्दे में ही ठीक फील करती हैं तो आप अपने दिमाग में पीड़ित हैं। यह पहली बार नहीं है कि कोई बॉलीवुड सेलेब्रिटी बुर्के को लेकर दिए गए बयान की वजह से सुर्खियों में है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है।