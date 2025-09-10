इन 10 फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार, 19 सितंबर को रिलीज होंगी 3 फिल्में

हम आपको आईएमडीबी द्वारा जारी की गई लिस्ट के मुताबिक, उन 10 फिल्मों के नाम बता रहे हैं जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस लिस्ट में आर्यन खान की फिल्म बैड्स ऑफ बॉलीवुड का नाम भी शामिल है।
लिस्ट में पहले नंबर पर तेलुगू भाषा कि फिल्म मिराई है। इसे अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। यह एक एक्शन साइंस फिक्शन वाली फिल्म होगी। ये फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर तेलुगू भाषा की फिल्म दे कॉल हिम ओजी है। इसे हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। यह एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म को 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर तमिल भाषा की फिल्म योलो है। यह एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में चौथे नंबर पर आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को रिलीज होगी।
लिस्ट में 5वें नंबर पर बंगाली एक्शन ड्रामा पीरियड फिल्म रघु डकैत है। फिल्म 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में छठे नंबर पर अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची है। यह एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में 7वें नंबर पर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत है। यह फिल्म 21 अक्तूबर को रिलीज होगी।
लिस्ट में 8वें नंबर पर तेलुगू भाषा की हॉरर फिल्म किष्किन्धापुरी है। यह फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होगी।
लिस्ट में 9वें नंबर पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 है। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी।
लिस्ट में 10वें नंबर पर अजय द अनटोल्ड स्टोरी है। यह एक पॉलिटिक्ल ड्रामा फिल्म है। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।