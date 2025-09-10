IMDBs Top 10 Most Anticipated Indian Movies and Shows Know when and where to watch Aryan khan bads of Bollywood 4 number इन 10 फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार, 19 सितंबर को रिलीज होंगी 3 फिल्में
सितंबर और अक्टूबर का महीना शानदार रहने वाला है। कई बेहतरीन फिल्में रिलीज होने के इंतजार में हैं। उन 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ये लिस्ट आईएमडीबी द्वारा जारी की गई है। 

Harshita PandeyWed, 10 Sep 2025 04:36 PM
1/11

इन 10 फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार

हम आपको आईएमडीबी द्वारा जारी की गई लिस्ट के मुताबिक, उन 10 फिल्मों के नाम बता रहे हैं जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस लिस्ट में आर्यन खान की फिल्म बैड्स ऑफ बॉलीवुड का नाम भी शामिल है।

2/11

मिराई

लिस्ट में पहले नंबर पर तेलुगू भाषा कि फिल्म मिराई है। इसे अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। यह एक एक्शन साइंस फिक्शन वाली फिल्म होगी। ये फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

3/11

दे कॉल हिम ओजी

लिस्ट में दूसरे नंबर पर तेलुगू भाषा की फिल्म दे कॉल हिम ओजी है। इसे हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। यह एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म को 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

4/11

योलो

लिस्ट में तीसरे नंबर पर तमिल भाषा की फिल्म योलो है। यह एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

5/11

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

लिस्ट में चौथे नंबर पर आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को रिलीज होगी।

6/11

रघु डकैत

लिस्ट में 5वें नंबर पर बंगाली एक्शन ड्रामा पीरियड फिल्म रघु डकैत है। फिल्म 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

7/11

निशांची

लिस्ट में छठे नंबर पर अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची है। यह एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

8/11

एक दीवाने की दीवानियत

लिस्ट में 7वें नंबर पर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत है। यह फिल्म 21 अक्तूबर को रिलीज होगी।

9/11

किष्किन्धापुरी

लिस्ट में 8वें नंबर पर तेलुगू भाषा की हॉरर फिल्म किष्किन्धापुरी है। यह फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होगी।

10/11

जॉली एलएलबी 3

लिस्ट में 9वें नंबर पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 है। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी।

11/11

अजय द अनटोल्ड स्टोरी

लिस्ट में 10वें नंबर पर अजय द अनटोल्ड स्टोरी है। यह एक पॉलिटिक्ल ड्रामा फिल्म है। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

