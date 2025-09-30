Imdb डायरेक्टर्स की लिस्ट में इस फिल्ममेकर ने किया टॉप, भंसाली-राजामौली को छोड़ा पीछे

एस एस राजामौली

एस एस राजामौली भी 4 फिल्मों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म आरआरआर, बाहुबली 2 जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। बाहुबली (2015) और मगधीरा (2009) भी शामिल है।