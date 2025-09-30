IMDb Top Director By Numbers This Director Defeat ss rajamouli sanjay leena bhansali And Farhan Akhtar Imdb डायरेक्टर्स की लिस्ट में इस फिल्ममेकर ने किया टॉप, भंसाली-राजामौली को छोड़ा पीछे
Imdb डायरेक्टर्स की लिस्ट में इस फिल्ममेकर ने किया टॉप, भंसाली-राजामौली को छोड़ा पीछे

आज आईएमडीबी ने टॉप डायरेक्ट्स की लिस्ट जारी की है जिसमें बॉलीवुड के फिल्ममेकर्स को छोड़ इस साउथ के डायरेक्टर ने बाजी मारी है और सबको पछाड़ दिया है।

Sushmeeta SemwalTue, 30 Sep 2025 11:37 PM
बॉलीवुड डायरेक्टर्स

आज हम आपको आईएमडीबी के टॉप डायरेक्टर्स की लिस्ट के बारे में बताते हैं। जाने इस लिस्ट में किसने बाजी मारी है।

लोकेश कनगराज&nbsp;

लोकेश कनगराज 4 फिल्मों के साथ नंबर 1 पर हैं। इस लिस्ट में कूली(2025), लियो (2023), विक्रम (2022), मास्टर (2021) फिल्में शामिल हैं।

एस एस राजामौली

एस एस राजामौली भी 4 फिल्मों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म आरआरआर, बाहुबली 2 जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। बाहुबली (2015) और मगधीरा (2009) भी शामिल है।

संजय लीला भंसाली&nbsp;

बॉलीवुड के स्टार डायरेक्टर संजय लीला भंसाली भी 4 फिल्मों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। उनकी इस लिस्ट में पद्मावत(2018), बाजीराव मस्तानी(2015), ब्लैक(2005), देवदास(2002) फिल्में भी शामिल हैं।

राजकुमार हिरानी

इसके बाद आते हैं राजकुमार हिरानी जिनकी 2018 में रिलीज हुई फिल्म संजू, 2014 में रिलीज हुई पीके, 2009 में रिलीज हुई 3 इडियट्स और 2003 में रिलीज हुई फिल्म एमबीबीएस शामिल है।

फरहान अख्तर

इसके बाद आते हैं फरहान अख्तर जिनकी 2011 की डॉन 2, साल 2006 में रिलीज हुई डॉन, 2004 में रिलीज हुई लक्ष्य और साल 2001 में रिलीज हुई दिल चाहता है।

मोहित सूरी

फिर आते हैं मोहित सूरी 3 फिल्मों के साथ। उनकी इस लिस्ट में सैयारा, एक विलेन और आशिकी 2 शामिल है।

सुकुमार

इसके बाद आते हैं साउथ के फेमस डायरेक्टर सुकुमार जिनकी 3 फिल्में लिस्ट में शामिल हैं और वो हैं पुष्पा 2, पुष्पा और नेनोक्कडीने जो साल 2014 में रिलीज हुई थी।

प्रशांत नील

फिर आते हैं प्रशांत नील जिनकी 3 फिल्में इस लिस्ट में शामिल हैं और वो हैं 2023 में रिलीज हुई सालार, 2022 में रिलीज हुई केजीएफ चैप्टर और केजीएफ चैप्टर 1 भी।

संदीप रेड्डी वांगा&nbsp;

इसके बाद आते हैं संदीप रेड्डी वांगा 3 फिल्मों के साथ। इस लिस्ट में उनकी फिल्म एनिमल, कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी शामिल है।

नीरज पांडे

फिर आते हैं नीरज पांडे जिनकी फिल्म एम एस धोनी, बेबी और ए वेडनेस्डे शामिल है।

