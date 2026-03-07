आईएमडीबी के इस हफ्ते के टॉप 10 शोज और फिल्में, पहले पर 8.8 रेटिंग वाली ये सीरीज

आईएमडीबी के इस हफ्ते के टॉप 10 शोज और फिल्मों के नाम हम आपको आज यानी 07 मार्च को बता रहे हैं। अगर ये फिल्में और शोज आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो वीकेंड पर देख सकते हैं।
लिस्ट में सबसे पहले इसी साल रिलीज हुई फिल्म सीरीज अ नाइट ऑफ द सेवेन किंगडम्स है। सीरीज का अभी पहला सीजन आया है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर क्राइम ड्रामा सीरीज ब्रेकिंग बैड है। सीरीज में कुल पांच सीजन्स हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.5 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर हॉरर मिस्ट्री फिल्म स्क्रीम 7 है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है। इसे आप सिनेमाघरों में देख सकते हैं।
लिस्ट में चौथे नंबर पर पीरियॉडिक ड्रामा सीरीज ब्रिजर्टन है। सीरीज के अबतक चार सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। नेटफ्लिक्स पर आप इस सीरीज को देख सकते हैं।
लिस्ट में 5वें नंबर पर साइबर थ्रिलर सीरीज पैराडाइज है। सीरीज के अबतक दो सीजन आए हैं। दूसरा सीजन हाल ही में आया है। सीरीज की रेटिंग 7.8 है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
लिस्ट में छठे नंबर पर एक्शन ड्रामा थ्रिलर सीरीज द नाइट एजेंट है। सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द ब्लफ है। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर साइकोलॉजिकल ड्रामा सीरीज द पिट है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.9 है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
लिस्ट में 9वें नंबर पर डार्क रोमांस पीरियॉडिक ड्रामा फिल्म वर्थरिंग हाइट्स है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है। फिल्म को सिनेमाघरों में देख सकते हैं।
लिस्ट में 10वें नंबर पर डार्क फैंटेसी ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।