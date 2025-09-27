IMDb पर यश चोपड़ा की इन 10 फिल्मों को मिली हाई रेटिंग, नंबर 1 पर अमिताभ की ये मूवी, जानिए कहां देखें OTT पर

बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर यश चोपड़ा को हिंदी सिनेमा में रोमांस के जनक कहा जाता है। यश ने अपने करियर में हजारों फिल्में बनाई हैं। उनकी न जानें कितनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुईं। आज हम आपको यश की टॉप 10 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे, जिन्हें IMDb पर सबसे तगड़ी रेटिंग मिली है।
यश चोपड़ा की फिल्म दीवार एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और निरूपा रॉय हैं, जबकि नीतू सिंह, परवीन बाबी, सुधीर जैसे कलाकार भी इसमें दिखाई दिए हैं। इस फिल्म को IMDb पर 8.0 रेटिंग मिली है। इसे OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
दूसरे नंबर पर वीर जारा है। मूवी में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा का फिल्म में लीड रोल है। इनके अलावा मूवी में साथ अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रानी मुखर्जी, बोमन ईरानी और मनोज बाजपेयी अहम किरदार में हैं। इस फिल्म को IMDb पर 7.8 रेटिंग मिली है। इसे OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म डर ने दर्शकों को खूब डराया था। यश की इस फिल्म में शाहरुख खान, सनी देओल और जूही चावला लीड रोल में थे। मूवी में शाहरुख के निगेटिव रोल ने हर किसी को हैरान किया था। इस फिल्म को IMDb पर 7.6 रेटिंग मिली है। इसे OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
एक्शन थ्रिलर काला पत्थर में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर लीड रोल में थे। इनके अलाव राखी शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बाबी, नीतू सिंह और प्रेम चोपड़ा जैसे कलाकारों थे। इस फिल्म को IMDb पर 7.6 रेटिंग मिली है। इसे OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
एक्शन ड्रामा मूवी त्रिशूल में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार हेमा मालिनी, राखी, पूनम ढिल्लन, सचिन, वहीदा रहमान और प्रेम चोपड़ा जैसे कलाकार थे। इस फिल्म को IMDb पर 7.6 रेटिंग मिली है। इसे OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
वक्त मूवी में राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, साधना,शर्मिला टैगोर जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में अहम किरदार निभाए थे। इस फिल्म को IMDb पर 7.6 रेटिंग मिली है। इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
यश चोपड़ा की इत्तेफाक एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसमें राजेश खन्ना और नंदा का लीड रोल था। इनके अलावा बिंदू, सुजीत कुमार, मदन पुरी जैसे कलाकारों भी अहम किरदार में थे। इस फिल्म को IMDb पर 7.4 रेटिंग मिली है। इसे OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
फिल्म सिलसिला में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, जया बच्चन और रेखा लीड रोल है। इनके अलावा संजीव कुमार, सुषमा सेठ, देवेन वर्मा और कुलभूषण खरबंदा जैसे स्टार्स भी थे। सिलसिला के गाने काफी हिट रहे। इस फिल्म को IMDb पर 7.2 रेटिंग मिली है। इसे OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
लम्हे फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर लीड रोल थे। IMDb पर 7.2 रेटिंग मिली है। इसे OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
मशाल फिल्म में दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और अनिल कपूर, रति अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, मदन पुरी जैसे कलाकार अहम किरदार में थे। इस फिल्म को IMDb पर 7.2 रेटिंग मिली है। इसे OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।