IMDb पर यश चोपड़ा की इन 10 फिल्मों को मिली हाई रेटिंग, नंबर 1 पर अमिताभ की ये मूवी, जानिए कहां देखें OTT पर

IMDb पर यश चोपड़ा इन 10 फिल्मों को मिली हाई रेटिंग

बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर यश चोपड़ा को हिंदी सिनेमा में रोमांस के जनक कहा जाता है। यश ने अपने करियर में हजारों फिल्में बनाई हैं। उनकी न जानें कितनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुईं। आज हम आपको यश की टॉप 10 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे, जिन्हें IMDb पर सबसे तगड़ी रेटिंग मिली है।