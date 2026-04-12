IMDb ने जारी की इस हफ्ते की टॉप 10 फिल्में और सीरीज की लिस्ट, पहले पर 8.4 रेटिंग वाली ये मूवी

प्रोजेक्ट हेल मैरी

लिस्ट में पहला नंबर पर स्पेस एडवेंचर फिल्म प्रोजेक्ट हेल मैरी का है। फिल्म 26 मार्च को भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। इसे आप सिनेमाघरों में देख सकते हैं।