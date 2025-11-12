फैंस को इन 10 फिल्मों का बेसब्री से इंतजार, लिस्ट में एक वॉर ड्रामा मूवी

फैंस को इन 10 फिल्मों का बेसब्री से इंतजार

नवंबर और दिसंबर में बेहतरीन फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में हम आपको आईएमडीबी की लिस्ट के मुताबिक 10 ऐसी फिल्मों के नाम बता रहे हैं जिसका फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार है। बता दें, आईएमडीबी की ये लिस्ट आईएमडीबी के टॉप पेज व्यूज के आधार पर बनाई जाती है।