फैंस को इन 10 फिल्मों का बेसब्री से इंतजार, लिस्ट में एक वॉर ड्रामा मूवी

नवंबर और दिसंबर में बेहतरीन फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में हम आपको आईएमडीबी की लिस्ट के मुताबिक 10 ऐसी फिल्मों के नाम बता रहे हैं जिसका फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार है। बता दें, आईएमडीबी की ये लिस्ट आईएमडीबी के टॉप पेज व्यूज के आधार पर बनाई जाती है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर तमिल भाषा की पीरियॉडिक फिल्म कांथा है। फिल्म को सेल्वमणि सेल्वराज ने रिलीज किया है। आईएमडीबी के मुताबिक, फिल्म 13 नवंबर को रिलीज होगी।
लिस्ट में 9वें नंबर पर वॉर ड्रामा फिल्म 120 बहादुर है। फिल्म के डायरेक्टर रजनीश घई हैं। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी।
लिस्ट में 8वें नंबर पर अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू जंगल है। फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान हैं। फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर है। फिल्म आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी।
लिस्ट में छठे नंबर पर प्रभास की फिल्म सालार 2 है। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं। फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी।
लिस्ट में 5वें नंबर पर धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में है। फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी।
लिस्ट में चौथे नंबर पर साइकोलॉजिकल ड्रामा आगरा है। फिल्म को कन्नु बहल ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 है। फिल्म के डायरेक्टर हैं अंशुल शर्मा। फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर मस्ती 4 है। फिल्म को मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी।
लिस्ट में पहले नंबर पर फिल्म डूड है। फिल्म को कीर्तिस्वरन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।