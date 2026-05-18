इन 10 फिल्मों का फैंस बेसब्री से कर रहे इंतजार, पहले नंबर पर इस एक्शन थ्रिलर का नाम

फैंस बेसब्री से कर रहे इन फिल्मों का इंतजार

साल 2026 के बचे हुए महीनों में शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इन फिल्मों और सीरीज में फैंस को किसका सबसे ज्यादा इंतजार है, उसकी लिस्ट आईएमडीबी समय-समय पर अपडेट करती है। ये लिस्ट आईएमडीबी के पेज पर रियल टाइम पॉपुलैरिटी के आधार पर तय की जाती है। आइए जानते हैं आज यानी 18 मई को इस लिस्ट में कौन सी फिल्म कौन से नंबर पर है।