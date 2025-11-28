इन 10 फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार, कार्तिक की फिल्म का जयदीप की मूवी से होगा क्लैश

आईएमडीबी की टॉप 10 मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों और सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। यह लिस्ट रियल टाइम पॉपुलैरिटी पर आधारित है, जिसका कैलकुलेशन IMDb पर इन टाइटल्स के पेजव्यूज की संख्या के आधार पर किया जाता है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर मलयालम भाषा की रिवेंज क्राइम ड्रामा फिल्म रेचल है। ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में 9वें नंबर पर तमिल भाषा की रोमांटिक फिल्म LIK: लव इंश्योरेंस कंपनी है। फिल्म 18 दिसंबर को सिनेमाघरों पर रिलीज होगी।
लिस्ट में 8वें नंबर पर अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल है। इस फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगु भाषा की फिल्म अखंड 2 - तांडवम है। यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में छठे नंबर पर कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी है। फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में 5वें नंबर पर तमिल भाषा की फिल्म जना नायगन है। फिल्म 9 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी।
लिस्ट में चौथे नंबर पर तेलुगु भाषा की फिल्म द राजा साहब है। फिल्म 9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर जयदीप अहलावत की फिल्म इक्कीस है। फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 है। फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में पहले नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर है। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।