IMDb टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर स्टार्स, 19 पर प्रभास, नंबर 1 पर 20 साल की इस एक्ट्रेस ने मारी बाजी

आईएमडीबी ने टॉप मोस्ट पॉपुलर स्टार्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें दर्शकों के इंट्रेस्ट और फैंस की पसंद के आधार पर रैंकिंग तय की गई है।

Priti KushwahaJan 08, 2026 11:01 am IST
IMDb टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर स्टार्स

IMDb's Tops Popular Indian Celebs List: आईएमडीबी पर टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती है। ऐसे में अब आईएमडीबी ने टॉप मोस्ट पॉपुलर स्टार्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें दर्शकों के इंट्रेस्ट और फैंस की पसंद के आधार पर रैंकिंग तय की गई है। चलिए देखते हैं लिस्ट में नंबर 1 पर किसने बाजी मारी है।

सारा अर्जुन

'धुरंधर' में यलीना का रोल निभाने वाली सारा अर्जुन आईएमडीबी की लिस्ट में पहले नंबर पर है।

आदित्य धर

दूसरे नंबर पर 'धुरंधर' के निर्देशक आदित्य धर हैं, जो पिछले हफ्ते तीसरे स्थान पर थे।

थलापति विजय

साउथ सुपरस्टार थलापति विजय इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हैं।

अगस्त्य नंदा

फिल्म 'इक्कीस' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा  12वें पर हैं।

भाग्यश्री बोरसे

इस लिस्ट में भाग्यश्री बोरसे 15वें नंबर पर हैं।

सिबी चक्रवर्ती

आईएमडीबी की लिस्ट में सिबी चक्रवर्ती 16वें पर हैं।

यामी गौतम

इस लिस्ट में आदित्य धर की पत्नी एक्ट्रेस यामी गौतम भी शामिल हैं। यामी 17वें स्थान पर हैं।

साउथ के सुपरस्टार एक्टर प्रभास

साउथ सुपरस्टार प्रभास 19वें पर हैं। इन दिनों प्रभास अपनी अपकमिंग मूवी 'द राजा साहब' को लेकर सुर्खियों में हैं।

श्रीराम राघवन

लिस्ट में श्रीराम राघवन 22वें पर हैं।

तारा सुतारिया

एक्ट्रेस तारा सुतारिया 24वें नंबर पर हैं।

दिंजित अय्याथन

दिंजित अय्याथन आईएमडीबी की लिस्ट में 27वें नंबर पर हैं।

निविन पॉली

निविन पॉली 30वें पर हैं।

सिमर भाटिया

वहीं, 'इक्कीस' एक्ट्रेस सिमर भाटिया 42वें स्थान पर हैं। इस फिल्म के साथ सिमर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है।

