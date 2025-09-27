IMDb टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर स्टार्स, 7 पर शाहरुख खान, नंबर 1 पर इस एक्ट्रेस ने मारी बाजी

IMDb टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर स्टार्स

आईएमडीबी पर आपको देश-दुनिया की टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की जानकारी मिलती है। अब आईएमडीबी ने इस हफ्ते (27 सितंबर) के टॉप 10 पॉपुलर इंडियन स्टार्स की लिस्ट जारी की है। आईएमडीबी के मुताबिक, लिस्ट में शामिल नाम फैंस द्वारा की वोटिंग द्वारा ही चुने गए हैं।