IMDb top 10 Indian Stars 27 September Aryan Khan Shah Rukh Khan Rajat Ahaan Pandey full list here IMDb टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर स्टार्स, 7 पर शाहरुख खान, नंबर 1 पर इस एक्ट्रेस ने मारी बाजी
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनIMDb टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर स्टार्स, 7 पर शाहरुख खान, नंबर 1 पर इस एक्ट्रेस ने मारी बाजी

IMDb टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर स्टार्स, 7 पर शाहरुख खान, नंबर 1 पर इस एक्ट्रेस ने मारी बाजी

आईएमडीबी ने इस हफ्ते के टॉप 10 सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडियन स्टार्स की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बैड्स ऑफ बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स का नाम है। पहले नंबर पर इस एक्ट्रेस ने बाजी मारी है। 

Harshita PandeySat, 27 Sep 2025 02:51 PM
1/11

IMDb टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर स्टार्स

आईएमडीबी पर आपको देश-दुनिया की टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की जानकारी मिलती है। अब आईएमडीबी ने इस हफ्ते (27 सितंबर) के टॉप 10 पॉपुलर इंडियन स्टार्स की लिस्ट जारी की है। आईएमडीबी के मुताबिक, लिस्ट में शामिल नाम फैंस द्वारा की वोटिंग द्वारा ही चुने गए हैं।

2/11

आन्या सिंह

लिस्ट में पहला नंबर बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आई आन्या सिंह का है। आन्या ने सीरीज में आसमान सिंह (लक्ष्य लालवानी) की मैनेजर का किरदार निभाया है।

3/11

सहर बांबा

लिस्ट में दूसरे नंबर पर बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेस सहर बांबा है। उन्होंने सीरीज में करिश्मा तलवार का किरदार निभाया है।

4/11

अहान पांडे

लिस्ट में तीसरे नंबर पर सैयारा एक्टर अहान पांडे का नाम है। सैयारा अहान की डेब्यू फिल्म है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है।

5/11

लक्ष्य

लिस्ट में चौथे नंबर पर बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आसमान सिंह का किरदार निभाने वाले एक्टर लक्ष्य लालवानी का नाम है। सीरीज में लक्ष्य मेन लीड के तौर पर नजर आए हैं।

6/11

अनीत पड्डा

लिस्ट में 5वें नंबर पर अनीत पड्डा का नाम है। अनीत पड्डा अहान पांडे के साथ फिल्म सैयारा में नजर आई थीं। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया।

7/11

आर्यन खान

लिस्ट में छठे नंबर पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम है। आर्यन खान इन दिनों बैड्स ऑफ बॉलीवुड के डायरेक्शन को लेकर चर्चा में हैं।

8/11

शाहरुख खान

लिस्ट में 7वें नंबर पर इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान का नाम है। शाहरुख खान भी बैड्स ऑफ बॉलीवुड के एक एपिसोड में नजर आए।

9/11

तेजा सज्जा

लिस्ट में 8वें नंबर पर तेलुगु सिनेमा के स्टार तेजा सज्जा का नाम है। हाल ही में उनकी फिल्म मिराय रिलीज हुई है। यह एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है।

10/11

रजत बेदी

लिस्ट में 9वें नंबर पर बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक्टर रजत बेदी का नाम है। रजत बेदी ने सीरीज में जराज सक्सेना का किरदार निभाया है।

11/11

श्रिया सरन

लिस्ट में 10वें नंबर पर एक्ट्रेस श्रिया सरन का नाम है। तेजा सज्जा की फिल्म मिराय में श्रिया सरन अहम किरदार निभाती नजर आई हैं।

IMDb