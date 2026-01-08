Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनHighest Paid Actor 2025: फीस के मामले में इस एक्टर ने शाहरुख, प्रभास को भी दी मात, एक फिल्म के लिए करता है इतना चार्ज

Highest Paid Actor 2025: फीस के मामले में इस एक्टर ने शाहरुख, प्रभास को भी दी मात, एक फिल्म के लिए करता है इतना चार्ज

आज हम आपको IMDb की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 के टॉप 10 हाई पेड एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक फिल्म के लिए मोटी रकम वसूलते हैं।

Priti KushwahaJan 08, 2026 02:44 pm IST
1/11

ये हैं 10 हाईएस्ट पेड एक्टर

Highest Paid Actor 2025: स्टार्स अपनी फिल्मों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। ऐसे में एक्टर की फीस की बात हो तो फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। आज हम आपको IMDb की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 के टॉप 10 हाई पेड एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक फिल्म के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। तो चलिए देखते हैं साल 2025 की टॉप एक्टर्स फीस के अनुसार...

2/11

अल्लू अर्जुन

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपनी एक्टिंग के लिए जाते हैं। IMDb लिस्ट के अनुसार पुष्पा फेम अल्लू एक फिल्म के 300 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं।  

3/11

थलापति विजय

थलापति विजय अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। फीस की बात करें तो आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार वो एक 130 - 275 करोड़ रुपये एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं।

4/11

रजनीकांत

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत तीसरे नंबर पर हैं। आईएमडीबी के अनुसार रजनी एक फिल्म के 120 - 270 करोड़ रुपये लेते हैं।

5/11

शाहरुख खान

इस लिस्ट में शाहरुख खान चौथे नंबर पर हैं। बॉलीवुड के किंग एक फिल्म के लिए 150 - 250 करोड़ रुपये वसूलते हैं।

6/11

प्रभास

बाहुबली स्टार प्रभास की बात करें तो वो एक फिल्म के लिए 120 - 200 करोड़ रुपये लेते हैं।

7/11

अजित कुमार

साउथ एक्टर अजित भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वा एक मूवी के लिए 105 - 165 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं।

8/11

सलमान खान

एक्टर सलमान खान भी इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं। भाईजान एक फिल्म के लिए 100 - 150 करोड़ रुपये वसूलते हैं।

9/11

आमिर खान

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट भले ही कम फिल्में करते हैं, लेकिन फीस के मामले में वो पीछे नहीं हैं। वो एक फिल्म के लिए 100 - 140 करोड़ रुपये लेते हैं।

10/11

कमल हासन

साउथ एक्टर कमल हासन एक फिल्म के 150 करोड़ रुपये लेते हैं।

11/11

अक्षय कुमार

बॉलीवुड खिलाड़ी कुमार इस लिस्ट में दसवें नंबर पर हैं। वो एक फिल्म के लिए 60 - 145 करोड़ रुपये लेते हैं।

IMDb Allu Arjun Shahrukh Khan