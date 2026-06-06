हॉटस्टार पर ट्रेंडिंग हैं ये फिल्में, लेकिन IMDb रेटिंग के मामले में बदल जाता है खेल, जानिए कौन किससे आगे

ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर कौन सी टॉप 7 फिल्में और सीरीज ट्रेंड कर रही हैं यह तो आपने देख लिया, लेकिन इनमें से भी सबसे हाई रेटिंग किसकी है? जरूरी तो नहीं सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही फिल्में और सीरीज अच्छी ही हों। तो चलिए जानते हैं जियो हॉटस्टार पर टॉप 7 में ट्रेंड कर रही फिल्मों और सीरीज की लिस्ट, और साथ में IMDb पर उनकी रेटिंग और रिव्यूज।
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर - द रिवेंज' इस फिल्म फ्रेंचाइजी का पार्ट-2 है। अगर आपने पार्ट-1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, फिर पार्ट-2 देखिए। ब्लॉकबस्टर हिट रही फिल्म 'धुरंधर - द रिवेंज' की IMDb पर रेटिंग 8.3 है। मूवी के रिव्यूज पॉजिटिव रहे थे और क्रिटिक्स ने इसकी जमकर तारीफ की।
भारती और कृष्णा अभिषेक स्टारर यह शो इतना पसंद किया गया कि पहले सीजन के बाद इसके दो सीजन्स और आए। इसकी IMDb पर रेटिंग 8.4 है, और रिव्यूज ज्यादातर पॉजिटिव ही रहे हैं। हालांकि अगर आपको सीरियस कॉन्टेंट पसंद है, तो यह लाफ्टर रियलिटी शो आपके लिए नहीं है।
रियलिटी टीवी शोज के शौकीन हैं और उसमें ग्लैमर और साजिशों का तड़का चाहते हैं तो आप यह शो देख सकते हैं। इस शो की IMDb पर रेटिंग 6.5 है, लेकिन अगर आप स्प्लिट्सविला के पिछले सीजन देखते रहे हैं तो यह आपको पसंद आ सकता है।
अनिल कपूर स्टारर यह शो जियो हॉटस्टार की ट्रेंडिंग लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। जहां तक रेटिंग का सवाल है तो यह भी बाजी मार गया है। इसकी IMDb पर रेटिंग 8.4 है और रिव्यूज पॉजिटिव रहे हैं।
यह फिल्म थिएटर्स में चली तो सही, लेकिन वो कमाल नहीं दिखा सकी जिसकी इससे उम्मीद की जा रही थी। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग सिर्फ 6.4 है। तो अगर आप कॉमेडी और कोर्टरूम ड्रामा का सटीक कॉम्बिनेशन तलाश रहे हैं। तो जियो हॉटस्टार की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद यह फिल्म आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं है।
रणदीप हुड्डा और उर्वशी रौतेला स्टारर इस शो का पहला सीजन सुपरहिट रहा था और दूसरा भी खूब पसंद किया जा रहा है। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस शो की IMDb पर रेटिंग 7.6 है और रिव्यूज मिले जुले रहे हैं। हॉटस्टार की ट्रेंडिंग लिस्ट में यह नंबर 5 पर काबिज है।
एक्शन थ्रिलर से लबरेज, सच्ची घटनाओं का रिलेवेंस काल्पनिक कहानी से बिठाती इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.4 है। रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों से सजी यह फिल्म एक मस्ट वॉच है। क्रिटिक्स ने इस मूवी की जमकर तारीफ की थी।