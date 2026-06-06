हॉटस्टार पर ट्रेंडिंग हैं ये फिल्में, लेकिन IMDb रेटिंग के मामले में बदल जाता है खेल, जानिए कौन किससे आगे

हॉटस्टार ट्रेंडिंग मूवीज-सीरीज IMDb रेटिंग-रिव्यूज

ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर कौन सी टॉप 7 फिल्में और सीरीज ट्रेंड कर रही हैं यह तो आपने देख लिया, लेकिन इनमें से भी सबसे हाई रेटिंग किसकी है? जरूरी तो नहीं सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही फिल्में और सीरीज अच्छी ही हों। तो चलिए जानते हैं जियो हॉटस्टार पर टॉप 7 में ट्रेंड कर रही फिल्मों और सीरीज की लिस्ट, और साथ में IMDb पर उनकी रेटिंग और रिव्यूज।