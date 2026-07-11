2026 में रिलीज हुई इन फिल्मों की IMDb रेटिंग कर देगी शॉक, इस फिल्म से बदला इतिहास

2026 में रिलीज हुईं इन फिल्मों की IMDb रेटिंग कर देगी शॉक

साल 2026 बॉक्स ऑफिस के लिए बेहद खास रहा है। जनवरी 2026 से लेकर जून जुलाई 2026 तक कई बिग बजट फिल्में थिएटर में रिलीज हुई हैं। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए। हालांकि कई फिल्में ऐसी भी रहीं, जो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं। आज हम आपको जनवरी से जुलाई तक अब रिलीज होने वाली फिल्मों के IMDb बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं किस फिल्म को सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग मिली है।