अमिताभ बच्चन, आमिर, सलमान को पछाड़ शाहरुख खान बने नंबर 1, आईएमडीबी के हैं सबसे सफल स्टार

शाहरुख खान

आईएमडीबी ने इंडिया के मोस्ट प्रोलिफिक स्टार यानी भारत के सबसे सफल सितारे की लिस्ट जारी की है। दरअसल, मंगलवार को आईएमडीबी ने रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है भारतीय सिनेमा के 25 साल। यह जनवरी 2000 और अगस्त 2025 के बीच हर साल रिलीज होने वाली टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर इंडियन फिल्मों पर आधारित है जिनका कलेक्टिवली 9.1 मिलियन यूजर रेटिंग है वर्ल्डवाइड में।