अमिताभ बच्चन, आमिर, सलमान को पछाड़ शाहरुख खान बने नंबर 1, आईएमडीबी के हैं सबसे सफल स्टार

आईएमडीबी ने इंडिया के मोस्ट प्रोलिफिक स्टार यानी भारत के सबसे सफल सितारे की लिस्ट जारी की है। दरअसल, मंगलवार को आईएमडीबी ने रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है भारतीय सिनेमा के 25 साल। यह जनवरी 2000 और अगस्त 2025 के बीच हर साल रिलीज होने वाली टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर इंडियन फिल्मों पर आधारित है जिनका कलेक्टिवली 9.1 मिलियन यूजर रेटिंग है वर्ल्डवाइड में।
इस लिस्ट के मुताबिक शाहरुख ने 2000 के शुरू में अपना दबदबा बनाया हुआ था और साल 2000-2024 के बीच वह लगभग 25 फिल्मों में काम कर चुके थे।
उनका स्टारडम इतना जबरदस्त है कि जिस साल उनकी फिल्में रिलीज भी नहीं हईं तब भी वह आईएमडीबी के पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज लिस्ट में शामिल थे और 2024 के हर हफ्ते टॉप 10 में शामिल थे।
शाहरुख के बाद इस लिस्ट में आमिर खान और ऋतिक रोशन हैं। दोनों दूसरे पोजिशन पर हैं 11 फिल्मों के साथ।
दीपिका पादुकोण 10 फिल्मों के साथ तीसरे नंबर पर।
इसके बाद आते हैं अजय देवगन जिनकी 7 फिल्में हैं लिस्ट में।
इसके बाद अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा और रानी मुखर्जी 6 फिल्मों के साथ आते हैं।
रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार 5 फिल्मों के साथ आते हैं।
इसके बाद 4 फिल्मों के साथ आते हैं रश्मिका मंदाना, कमल हासन, प्रभास, राजकुमार राव, विजय सेतुपति, श्रद्धा कपूर, रणवीर सिंह, काजोल, सैफ अली खान, शाहिद कपूर, तबू, अनुष्का शर्मा और प्रीति जिंटा।