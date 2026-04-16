IMDb मोस्ट एंटीसिपेटेड लिस्ट में ये 10 फिल्में, कब कौन सी हो रही रिलीज?

IMDb टॉप 10

आईएमडीबी ने मोस्ट एंटीसिपेटेड की अपनी लिस्ट अपडेट की है। इस लिस्ट में उन अपकमिंग फिल्मों के नाम हैं जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। लिस्ट में 9वें नंबर पर भूत बंगला है जो कल यानी 17 अप्रैल को रिलीज हो रही है। आइए चेक करें पूरी लिस्ट और जानें कब रिलीज हो रही कौन सी फिल्म।