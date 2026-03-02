बवाल काटने आ रही हैं ये 10 फिल्में, लिस्ट में 'धुरंधर 2' और 'बैटल ऑफ गलवान' नहीं ये फिल्म है नंबर 1 पर

मेड इन कोरिया

मेड इन कोरिया तमिलनाडु के एक छोटे से शहर की एक लड़की है जिसका लंबे समय से सपना साउथ कोरिया घूमने का है। जो एक शांत आकर्षण के तौर पर शुरू होता है, वह जल्द ही एक जिंदगी बदलने वाले सफर में बदल जाता है, जब वह खुद को सियोल की हलचल भरी सड़कों पर पाती है। ये फिल्म 12 मार्च से नेटफ्लिक्स पर तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में स्ट्रीम होगी।