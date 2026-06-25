आलिया भट्ट की अल्फा की इस पैन इंडिया फिल्म से होगी टक्कर, इन 10 फिल्मों का फैंस कर रहे इंतजार

आईएमडीबी पर हर रोज उन फिल्मों की लिस्ट अपडेट की जाती है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। ये लिस्ट इन फिल्मों के आईएमडीबी पेज पर आनेवाले रियलटाइम व्यूज के आधार पर तय की जाती है। आइए जानते हैं अपडेटेड लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं।
लिस्ट में पहले नंबर पर इंद्र कुमार की फिल्म धमाल 4 है। फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर अहमद खान की फिल्म वेलकम टू द जंगल है। फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी और अरशद वारीस जैसे कलाकार नजर आएंगे।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर आलिया भट्ट और शारवरी वाघ की फिल्म अल्फा है। फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर पैन इंडिया फिल्म नागबंधम - द सीक्रेट ट्रेजर है। फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी।
लिस्ट में 5वें नंबर पर पंजाबी फिल्म दस्तार है। फिल्म 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी।
लिस्ट में छठे नंबर पर तमिल भाषा की रोमांटिक फील गुड फिल्म विश्वनाथ एंड सन्स है। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगु भाषा की एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म चंद्रप्पन है। फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में 8वें नंबर पर अक्षय खन्ना और सनी देओल की फिल्म इक्का है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर 10 जुलाई को रिलीज होगी।
लिस्ट में 9वें नंबर पर मराठी ड्रामा फिल्म तुला पाहता है। फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में 10वें नंबर पर राजकुमार हिरानी की सीरीज प्रीतम पेड्रो है। सीरीज 3 जुलाई को हॉटस्टार पर रिलीज होगी।