आलिया भट्ट की अल्फा की इस पैन इंडिया फिल्म से होगी टक्कर, इन 10 फिल्मों का फैंस कर रहे इंतजार

आईएमडीबी लिस्ट

आईएमडीबी पर हर रोज उन फिल्मों की लिस्ट अपडेट की जाती है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। ये लिस्ट इन फिल्मों के आईएमडीबी पेज पर आनेवाले रियलटाइम व्यूज के आधार पर तय की जाती है। आइए जानते हैं अपडेटेड लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं।