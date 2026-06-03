OTT पर मिल जाएंगे ये 7 हिंदी एक्शन फिल्में, IMDb पर आसमान छू रही हैं सबकी रेटिंग

ओटीटी पर देखिए सबसे हाई रेटिंग वाली ये टॉप 7 हिंदी एक्शन फिल्में

एक्शन फिल्मों के शौकीनों को कोई भी एक्शन मूवी नहीं चलती। उन्हें कोई ऐसी एक्शन मूवी चाहिए होती है, जिसमें एक्शन भी जबरदस्त हो और कहानी में उस एक्शन के पीछे के एक वाजिब वजह भी हो। तो आज हिंदी ऑडियंस के लिए लेकर आए हैं हम ऐसी 7 एक्शन फिल्में जिनकी IMDb पर रेटिंग सबसे हाई है। लेकिन इस लिस्ट में भी पहले पायदान पर कौन है? चलिए जानते हैं।