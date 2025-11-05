इन 10 फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार, लिस्ट में एक हॉरर फिल्म का नाम

साल 2025 के बचे हुए महीनों में बेहतरीन फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में हम आपको आईएमडीबी की लिस्ट के मुताबिक 10 ऐसी फिल्मों के नाम बता रहे हैं जिसका फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार है। बता दें, आईएमडीबी की ये लिस्ट आईएमडीबी के टॉप पेज व्यूज के आधार पर बनाई जाती है।
लिस्ट में पहले नंबर पर यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक है। फिल्म के डायरेक्टर हैं सुपर्ण वर्मा। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस है। यह फिल्म श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट की है। फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर आनंद एल राय की फिल्म तेरे इश्क में है। फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में चौथे नंबर पर विविके ओबेरॉय की फिल्म मस्ती 4 है। फिल्म के डायरेक्टर हैं मिलाप जावेरी। यह फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में 5वें नंबर पर प्रभास की फिल्म सालार 2 है। फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है।
लिस्ट में छठे नंबर पर नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बारामूला का है। यह सीरीज आदित्य सुहास जंभाले ने डायरेक्ट की है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड है। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म को रघु रविंद्रन ने डायरेक्ट किया है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर अजय देवगन और रकुलप्रीत की फिल्म दे दे प्यार दे 2 है। फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में 9वें नंबर पर सोनाक्षी सिन्हा की हॉरर फिल्म जटाधारा है। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में 10वें नंबर पर रणवीर सिंह की एक्शन ड्रामा फिल्म धुरंधर है। इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर हैं। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।