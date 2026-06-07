जून में इन 10 फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार, 12 जून को रिलीज होंगी 6

आईएमडीबी पर हर दिन मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट जारी की जाती है। इस लिस्ट में उन 10 फिल्मों और सीरीज का नाम होता है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। आइए जानते हैं जून में रिलीज हो रही किन फिल्मों और सीरीज का फैंस को है बेसब्री से इंतजार। इसकी के साथ जानते हैं कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्में और सीरीज।
लिस्ट में पहले नंबर पर शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल 2 है। फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में शाहिद के साथ कृति सेनन और रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर पंजाबी फिल्म चाली दिन है। फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म गुरप्रीत सिंह धुग्गा की इसी नाम की सबसे अधिक बिकने वाली नॉवेल पर आधारित है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आउंगा है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शारवरी वाघ नजर आएंगी। फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में चौथे नंबर पर तेलुगु भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म डेंजर डेविल है। फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म सिर्फ तेलुगु भाषा में ही रिलीज होगी।
लिस्ट में 5वें नंबर पर अली फजल की वेब सीरीज राख है। सीरीज 12 जून को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म रंगा बिल्ला केस की सच्ची कहानी पर आधारित होगी।
लिस्ट में छठे नंबर पर अहमद खान की मल्टीस्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल है। फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी और राजपाल यादव जैसे कलाकार नजर आएंगे।
लिस्ट में 7वें नंबर पर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं है। इस फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में 8वें नंबर पर तेलुगु भाषा की फिल्म मां इंटी बंगाराम है। फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म तेलुगु भाषा में ही रिलीज किया जाएगा।
लिस्ट में 9वें नबंर नंबर पर कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता है। फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर कन्नड़ भाषा की फिल्म श्री कृष्णा है। फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है।