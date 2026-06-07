जून में इन 10 फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार, 12 जून को रिलीज होंगी 6

जून फिल्में रिलीज

आईएमडीबी पर हर दिन मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट जारी की जाती है। इस लिस्ट में उन 10 फिल्मों और सीरीज का नाम होता है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। आइए जानते हैं जून में रिलीज हो रही किन फिल्मों और सीरीज का फैंस को है बेसब्री से इंतजार। इसकी के साथ जानते हैं कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्में और सीरीज।