अगर 80 के दशक में बनती धुरंधर… AI ने बनाए बवाल फोटोज; रहमान डकैत ने लूटी महफिल, दिल ले गईं यालिना

80 के दशक के धुरंधऱ

धुरंधर का नशा सिनेप्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है, इस बीच AI से क्रिएटिविटी का एक जबरदस्त नमूना सामने आया है। एक एआई आर्टिस्ट ने इमैजिन किया कि धुरंधर अगर 80 के दशक में बनती तो कैसी होती। इसके लिए बॉलीवुड के उस जमाने के सुपरस्टार्स की फोटोज को एआई की मदद से धुरंधर की कास्ट में तब्दील करने की कोशिश की है। लोगों को यह एक्सपेरिमेंट काफी पसंद आ रहा है। चेक करें आपको सबसे ज्यादा कौन सा किरदार पसंद आया।