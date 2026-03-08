T20 World Cup: क्रेजी क्रिकेट फैन हैं ये 7 बॉलीवुड स्टार्स, वर्ल्ड कप फिनाले मैच पर रहेगी पैनी नजर

क्रेजी क्रिकेट फैन हैं ये बॉलीवुड सितारे

आज ICC T20 मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का ग्रैंड फिनाले है। पूरे देश में 'इंडिया-इंडिया' का शोर शुरू हो चुका है। भारत में बॉलीवुड और क्रिकेट 2 ऐसे जुनून हैं, जो लोगों के दिलों में बसते हैं। जब स्टार्स खुद स्टेडियम की स्टैंड्स में बैठकर या सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के लिए चीयर करते हैं, तो खेल का रोमांच दोगुना हो जाता है। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में जिनकी क्रिकेट के लिए दीवानगी नेक्स्ट लेवल है। आज के मैच पर इन सभी स्टार्स की पैनी नजर रहेगी।