'मेरे पिता हैं, भाई है...', एक्ट्रेस ने बताया क्यों कभी नहीं करेगी न्यूड सीन्स?

हुमा कुरैशी बॉलीवुड की सफल हिरोइनों में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में तमाम फिल्में कीं, कुछ बोल्ड रोल भी किए। लेकिन एक्ट्रेस ने कभी भी न्यूड सीन्स नहीं किए।
एक्ट्रेस ने साफ किया कि वो कभी भी न्यूड सीन्स करेंगी भी नहीं। द लल्लनटॉप से खास बातचीत में हुमा ने बताया कि वो क्यों कभी न्यूड सीन्स नहीं करेंगी।
हुमा ने कहा कि न्यूड सीन करने क कोई चांस नहीं है। मतलब वो कुछ ऐसा है जो मैं कभी नहीं करूंगी शायद। हुमा ने साफ किया कि जो लोग करते हैं, वो उन्हें जज नहीं करती हैं।
हुमा कुरैशी ने कहा, "मतलब मैं किसी को जज नहीं करूंगी। वो करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं और वो लोग उससे सहज हैं।"
हुमा ने न्यूड सीन्स न करने को लेकर बात करते हुए कहा, "वो इसलिए न्यूड सीन नहीं करेंगे क्योंकि उनके पिता हैं, भाई हैं, परिवार है...मैं कभी भी न्यूड सीन नहीं करना चाहूंगी। मतलब मुझे लगता है कि मैं खुद शर्मिंदा हो जाऊंगी।"
इसके बाद हुमा से फिल्मों में दिखाई जाने वाली गालियों के बारे में सवाल हुआ। हुमा ने कहा कि गालियों से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। गालियां तो मजेदार होती हैं।
उन्होंने कहा कि अगर गालियां किसी का सेल्फ एक्सप्रेशन है तो बहुत अच्छी बात है। और सिनेमेटिक्ली तो वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करती हैं।