'मेरे पिता हैं, भाई है...', एक्ट्रेस ने बताया क्यों कभी नहीं करेगी न्यूड सीन्स?

क्यों नहीं करेंगी न्यूड सीन्स?

हुमा ने न्यूड सीन्स न करने को लेकर बात करते हुए कहा, "वो इसलिए न्यूड सीन नहीं करेंगे क्योंकि उनके पिता हैं, भाई हैं, परिवार है...मैं कभी भी न्यूड सीन नहीं करना चाहूंगी। मतलब मुझे लगता है कि मैं खुद शर्मिंदा हो जाऊंगी।"