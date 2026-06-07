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ये हैं एकता कपूर के टॉप 7 टीवी शोज, जिन्होंने बदल दी भारतीय सीरियल्स की तकदीर

एकता कपूर टीवी और फिल्ममेकिंग की दुनिया का वो नाम हैं, जिनके साथ हर एक्टर जुड़ना चाहता है। एकता कपूर ने बहुत छोटी उम्र में वो कमाल कर दिखाया था, जिसमें बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स को वक्त लग जाता है। उन्होंने टीवी की दुनिया में हर बार खुद को साबित किया।

Puneet ParasharJun 07, 2026 12:51 pm IST
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एकता कपूर के टॉप 7 शोज

भले ही धीरे-धीरे भारतीय टीवी शोज ओटीटी की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, लेकिन टीवी सीरियल्स की दीवानगी कम नहीं हुई है। सास बहू ड्रामा से लेकर घर-घर की कहानियों तक, एकता कपूर ने भारतीय टेलीविजन की दुनिया को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। एकता कपूर ने भारतीय टीवी शोज को दूरदर्शन के धारावाहिकों से बिलकुल अलग एंगल दिया और कई घरों में सैटेलाइट टीवी इसलिए पहुंचा, क्योंकि औरतें इन शोज के बारे में बातें करती थीं। तो चलिए जानते हैं एकता कपूर के ऐसे ही 7 शोज के बारे में।

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हम पांच

यह 90 के दशक का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ था। इसी शो ने एकता कपूर को टीवी की दुनिया में पहचान दिलाई थी। महज 17 साल की एक लड़की जिसने टीवी की दुनिया में बतौर प्रोड्यूसर अपना सफर शुरू किया और फिर बालाजी टेलीफिल्म्स की स्थापना की।

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क्योंकि सास भी कभी बहू थी

हम इस शो का नया सीजन आज भी टीवी पर देखते हैं। स्मृति ईरानी को टीवी की सुपरस्टार बनाने का क्रेडिट इसी शो को जाता है। साल 2000 का यह सबसे कामयाब शो था। स्मृति और एकता ने मिलकर टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।

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कहानी घर घर की

यह वो सीरियल था जिससे हर दर्शक रिलेट कर पाता था। घर-घर की नोक-झोंक और मुश्किलों को जब एकता ने छोटे पर्दे पर उतारा तो दर्शक फौरन इस शो से जुड़ गए। साक्षी तंवर स्टारर यह शो आज भी लोगों को अच्छी तरह याद है।

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कसौटी जिंदगी की

एकता कपूर प्रोडक्शन का यह शो और इसके किरदार आज भी लोगों को याद हैं। कोमोलिका से लेकर प्रेरणा और अनुराग जैसे किरदार घर-घर में मशहूर हो गए थे और इस शो का बाद में एक नया सीजन भी लाने की कोशिश एकता ने की थी।

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पवित्र रिश्ता

सबके चहेते एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को टीवी की दुनिया में चमकाने का काम एकता कपूर ने इसी शो के जरिए किया था। सुशांत और अंकिता लोखंडे की जोड़ी ने इस सीरियल के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया था।

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बड़े अच्छे लगते हैं

आपको उस दौर के जितने भी टीवी शोज के नाम याद हैं, ज्यादा संभावना इसी बात की है कि वो एकता कपूर ने बनाए थे। बड़े अच्छे लगते हैं भी एकता कपूर का ही शो था। राम कपूर और साक्षी तंवर को लीड रोल में कास्ट करके उन्होंने टीवी पर जो कमाल किया, उससे कोई अछूता नहीं रहा।

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नागिन

एकता कपूर का वो जादू आज तक कायम है। नागिन के जरिए वो आज भी दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही हैं। इस शो के अभी तक कई सीजन आ चुके हैं और लगातार दर्शकों को इस शो के जरिए एकता बांधे हुए हैं।

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