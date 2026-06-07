ये हैं एकता कपूर के टॉप 7 टीवी शोज, जिन्होंने बदल दी भारतीय सीरियल्स की तकदीर

एकता कपूर के टॉप 7 शोज

भले ही धीरे-धीरे भारतीय टीवी शोज ओटीटी की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, लेकिन टीवी सीरियल्स की दीवानगी कम नहीं हुई है। सास बहू ड्रामा से लेकर घर-घर की कहानियों तक, एकता कपूर ने भारतीय टेलीविजन की दुनिया को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। एकता कपूर ने भारतीय टीवी शोज को दूरदर्शन के धारावाहिकों से बिलकुल अलग एंगल दिया और कई घरों में सैटेलाइट टीवी इसलिए पहुंचा, क्योंकि औरतें इन शोज के बारे में बातें करती थीं। तो चलिए जानते हैं एकता कपूर के ऐसे ही 7 शोज के बारे में।