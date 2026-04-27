सबसे ज्यादा सुने गए हैं ऋतिक रोशन के ये 7 गाने, इनमें से आपका फेवरिट कौन सा वाला है?

ऋतिक रोशन के 7 सबसे ज्यादा सुने गए गाने

Hrithik Roshan Top 7 Songs: बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्मों में एक से बढ़कर एक गाने हैं। ऋतिक जितने कमाल के एक्टर हैं उतने ही कमाल के डांसर भी हैं। उन्हें डांस करते देखना एक अलग ही मजा देता है। लेकिन क्या आपको उनकी फिल्मों के टॉप 7 गानों की लिस्ट पता है? तो चलिए जानते हैं स्पॉटिफाई पर उनके कौन से 7 गाने सबसे ज्यादा सुने गए हैं।