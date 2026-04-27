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सबसे ज्यादा सुने गए हैं ऋतिक रोशन के ये 7 गाने, इनमें से आपका फेवरिट कौन सा वाला है?

ऋतिक रोशन की फिल्मों की तरह उनके गाने भी कल्ट हिट रहे हैं। उन्हें डांस करते देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए जानते हैं ऋतिक रोशन के उन 7 गानों की लिस्ट, जिन्हें आज तक सबसे ज्यादा सुना गया है।

Puneet ParasharApr 27, 2026 02:01 pm IST
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ऋतिक रोशन के 7 सबसे ज्यादा सुने गए गाने

Hrithik Roshan Top 7 Songs: बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्मों में एक से बढ़कर एक गाने हैं। ऋतिक जितने कमाल के एक्टर हैं उतने ही कमाल के डांसर भी हैं। उन्हें डांस करते देखना एक अलग ही मजा देता है। लेकिन क्या आपको उनकी फिल्मों के टॉप 7 गानों की लिस्ट पता है? तो चलिए जानते हैं स्पॉटिफाई पर उनके कौन से 7 गाने सबसे ज्यादा सुने गए हैं।

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चिकनी चमेली

ऋतिक रोशन की एक्शन और इमोशन्स से लबरेज फिल्म 'अग्नीपथ' का गाना 'चिकनी चमेली' उनके सबसे ज्यादा सुने गए गानों में पहले नंबर पर है। स्पॉटिफाई पर इसे आज तक तकरीबन 20 करोड़ बार सुना जा चुका है।

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घुंघरू

ऋतिक रोशन को उनकी मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट करते देखना फैंस को बहुत पसंद है। फिल्म 'वॉर' का गाना 'घुंघरू' भी उनके सबसे ज्यादा सुने गए गानों में शुमार है। इसमें उनके कमाल के डांस मूव्स टाइगर श्रॉफ के साथ देखने को मिले थे। इस गाने को अभी तक तकरीबन 31 करोड़ बार सुना जा चुका है।

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धीरे धीरे

ऋतिक रोशन का म्यूजिक वीडियो 'धीरे-धीरे' रिलीज के साथ ही वायरल हो गया था। इस गाने में वह जितने चार्मिंग अवतार में नजर आए, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इस गाने को 15 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है।

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जश्न-ए-बहारा

ऋतिक रोशन को अकबर बादशाह के किरदार में देखकर फैंस को जितना मजा आया, उसे ज्यादा मजेदार इस फिल्म के गाने थे। तभी तो 'जश्न-ए-बहारा' सॉन्ग आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए है। इस गाने को 21 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है।

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बोले चूड़ियां

फिल्म कभी खुशी कभी गम में ऋतिक रोशन को बोले चूड़ियां पर करीना कपूर के साथ डांस करते देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। 'कभी खुशी कभी गम' का यह गाना ऋतिक रोशन के 7 सबसे ज्यादा सुने गए गानों में शुमार है।

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सेनोरीटा

फिल्म 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' जितनी हम सभी के दिल के करीब है, उतनी ही करीब है इसका गाना 'सेनोरीटा'। दिल को छू लेने वाली इस गाने की धुन आज भी हमारे दिलों में ताजा है।

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अभी मुझमें कहीं

ऋतिक रोशन के टॉप 7 गानों की लिस्ट में यह भी एक गाना है जिसने हम सभी को भावुक कर दिया था। फिल्म 'अग्नीपथ' का यह गाना आज भी इमोशनल मोकौं पर प्ले किया जाता है।

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