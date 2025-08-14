ऋतिक रोशन से माधुरी दीक्षित तक, इन स्टार्स ने जब आवारा कुत्तों को लिया गोद; बनाया परिवार का हिस्सा

रवीना टंडन

रवीना टंडन अक्सर जानवरों की सुरक्षा के लिए आगे रहती हैं। उन्होंने भी एक कु्त्ते को गोद लिया था जिसका नाम उन्होंने कडल रखा था। रवीना ने यह भी अपील की थी कि आप स्ट्रीट डॉग्स को गोद लें क्योंकि जिनसे आप अपने पेट लेते हैं वो अच्छी क्वालिटी के जानवर नहीं देते हैं और जो विदेशी ब्रीड होती है वो यहां के क्लाइमेट में नहीं रह पाते हैं।