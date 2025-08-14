ऋतिक रोशन से माधुरी दीक्षित तक, इन स्टार्स ने जब आवारा कुत्तों को लिया गोद; बनाया परिवार का हिस्सा

कई एक्टर्स हैं जो चाहते तो विदेशी ब्रीड के डॉग्स को भी पाल सकते थे, लेकिन अब हम आपको उन स्टार्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने सड़क के कुत्तों को गोद लिया और उन्हें अपने साथ रखा।
ऋतिक रोशन ने अपने एक बर्थडे पर स्ट्रीट डॉग मोगली को गोद लिया था। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। मोगली को एक गाड़ी के नीचे पाया गया था और तबसे वो ऋतिक के पास है।
रवीना टंडन अक्सर जानवरों की सुरक्षा के लिए आगे रहती हैं। उन्होंने भी एक कु्त्ते को गोद लिया था जिसका नाम उन्होंने कडल रखा था। रवीना ने यह भी अपील की थी कि आप स्ट्रीट डॉग्स को गोद लें क्योंकि जिनसे आप अपने पेट लेते हैं वो अच्छी क्वालिटी के जानवर नहीं देते हैं और जो विदेशी ब्रीड होती है वो यहां के क्लाइमेट में नहीं रह पाते हैं।
माधुरी दीक्षित ने भी एक स्ट्रीट डॉग को गोद लिया है जिसके साथ वह कई सोशल मीडिया पोस्ट करती रहती हैं।
जॉन अब्राहम भी स्ट्रीट डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने साल 2016 में एक डॉग को गोद लिया था जिसका नाम बैले रखा था।
रणदीप हुड्डा ने भी एक डॉग को गोद लिया था जिसका नाम है कैंडी। रणदीप ने खुद भी अपील की थी कि महंगी ब्रीड लेने की बजाय आप स्ट्रीट डॉग्स ले सकते हैं।
आदित्य रॉय कपूर ने अपने फार्महाउस के पास एक डॉग को रेस्क्यू किया था जिसके अब वह अपने साथ रखते हैं।
फरहान अख्तर की पत्नी शिबानी दांडेकर ने भी स्ट्रीट डॉग को गोद लिया था जो अब दोनों के साथ रहता है। उन्होंने डॉग का नाम टायसन रखा था।