ऋतिक रोशन ने गर्लफ्रेंड सबा के लिए शेयर किया सबसे रोमांटिक पोस्ट, दोनों बेटे भी दिखे साथ

ऋतिक चुनेंगे दूसरा ऑप्शन

ऋतिक ने आगे कहा कि उसने जिद की तो उन्होंने बताया, 'मान लो मुंबई से किसी दूसरे शहर जाना हो और दो ऑप्शन हो, एक डायरेक्ट फ्लाइट और एक जिसमें चार शहर से गुजर कर जाना हो और इस डर के साथ कि ट्रांजिट फ्लाइट छूट न जाए। ऋतिक ने कहा कि वो सबा के साथ उस दूसरे ऑप्शन को चुनेंगे।