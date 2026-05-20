अमिताभ बच्चन को क्यों कहते थे एंग्री यंग मैन? नई पीढ़ी को जरूर देखनी चाहिए ये 7 फिल्में

अमिताभ बच्चन की उम्र 83 साल हो चुकी है, और वह अभी भी वर्क फ्रंट पर सुपर एक्टिव हैं। बिग बी को बॉलीवुड का वो बरगद कहा जाता है, जिसके सामने भारतीय सिनेमा जगत बहुत बदल चुका है। आज अमिताभ की उम्र हो चुकी है, लेकिन एक वक्त पर वह काफी पावरफुल रोल किया करते थे। इसी वजह से उनके चाहने वालों ने उन्हें एंग्री यंग मैन नाम दिया था। आज की पीढ़ी शायद उस अमिताभ को नहीं जानती है, लेकिन रौबदार भारी आवाज में डायलॉग बोलने का वो अंदाज और अपने किरदार में उतर जाना अमिताभ को वो बनाता है, जिसकी वजह से दुनिया उन्हें महानायक कहती है।
दरअसल अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का टैग देने में जावेद अख्तर और सलीम खान की जोड़ी का बड़ा हाथ रहा। उस दौर में उन्होंने एक ऐसे हीरो की कल्पना की, जो सिस्टम के खिलाफ गुस्से से भरा हुआ है। आम पब्लिक सीधे तौर पर इस हीरो से खुद को कनेक्ट कर पाई। नई पीढ़ी को अगर यह समझना है कि अमिताभ बच्चन को क्यों एंग्री यंग मैन कहा जाता था। तो उन्हें ये 7 फिल्में जरूर देखनी चाहिए। और शुरुआत साल 1973 में आई मूवी 'जंजीर' के साथ करनी चाहिए। इस फिल्म के डायलॉग आज भी जोश से भर देते हैं।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर है साल 1975 में आई फिल्म 'दीवार'। एक मजदूर से स्मगलर बने शख्स का सिस्टम के खिलाफ गुस्सा इसमें साफ दिखता है। मंदिर में भगवान से बात करने वाला सीन एक्टिंग स्टूडेंट्स के लिए एक मास्टरक्लास है।
कहानी एक नाजायज बेटे की है जो अपने अमीर पिता से उसकी बर्बादी का सौदा करने आता है। इस फिल्म का हीरो चीखता-चिल्लाता नहीं है, बल्कि शांत और गंभीर होने के बावजूद बहुत घातक है।
अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में विजय पाल सिंह का यादगार किरदार निभाया था। कहानी एक ऐसे पूर्व नौसेना कैप्टन की है जो अतीत के डर से अंदर ही अंदर सुलग रहा है। फिल्म की पूरी कहानी एक कोयला खदान के बैकड्रॉप में लिखी गई है।
अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक फिल्मों की लिस्ट में यह भी एक नाम है। कहानी एक पिता के सिद्धांतों के खिलाफ बेटे के गुस्से की है। बाप-बेटे का यह टकराप इस फिल्म की जान है।
यह समाज और अपनों द्वारा ठुकराए गए एक अनाथ लड़के की कहानी। इसमें अमिताभ थोड़े देसी, ठेठ और कड़क रेबेल के अवतार में नजर आते हैं। एक ऐसा शख्स जो अन्याय करने वालों को अपने ही अंदाज में सबक सिखाता है।
लिस्ट में आखिरी नाम साल 1990 में आई फिल्म 'अग्निपथ' का है। इस फिल्म के लिए अमिताभ को उनका पहला नेशनल अवॉर्ड मिला था। बदली हुई भारी आवाज, आंखों में मौत का खौफ और पिता की मौत का बदला लेने का जुनून। यह फिल्म उनके एंग्री यंग मैन अवतार का सबसे दमदार उदाहरण मानी जाती है।