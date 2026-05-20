अमिताभ बच्चन को क्यों कहते थे एंग्री यंग मैन? नई पीढ़ी को जरूर देखनी चाहिए ये 7 फिल्में

अमिताभ को कैसे मिला एंग्री यंग मैन का टैग

अमिताभ बच्चन की उम्र 83 साल हो चुकी है, और वह अभी भी वर्क फ्रंट पर सुपर एक्टिव हैं। बिग बी को बॉलीवुड का वो बरगद कहा जाता है, जिसके सामने भारतीय सिनेमा जगत बहुत बदल चुका है। आज अमिताभ की उम्र हो चुकी है, लेकिन एक वक्त पर वह काफी पावरफुल रोल किया करते थे। इसी वजह से उनके चाहने वालों ने उन्हें एंग्री यंग मैन नाम दिया था। आज की पीढ़ी शायद उस अमिताभ को नहीं जानती है, लेकिन रौबदार भारी आवाज में डायलॉग बोलने का वो अंदाज और अपने किरदार में उतर जाना अमिताभ को वो बनाता है, जिसकी वजह से दुनिया उन्हें महानायक कहती है।