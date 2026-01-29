7.8 है इस हॉरर सीरीज की IMDb रेटिंग, एक भी मिनट नहीं होंगे बोर, आने वाला है चौथा सीजन

अमेजन प्राइम वीडियो पर एक हॉरर वेब सीरीज आई है। अभी तक इसके तीन सीजन आ चुके हैं और चौथा सीजन इसी साल ओटीटी पर रिलीज होने वाला है। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसका सस्पेंस है। इसका हर एपिसोड ऐसे मोड़ पर खत्म होता है कि आप अगला एपिसोड देखे बिना उठ नहीं पाएंगे। एक ही बार में तीनों सीजन निपटा डालेंगे।
इस हॉरर वेब सीरीज का नाम 'फ्रॉम' है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है। आप इस सीरीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों में अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
इस सीरीज की कहानी अमेरिका के एक ऐसे रहस्यमयी शहर के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां जो भी एक बार घुस जाता है, वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। जंगल के बीच बसा यह छोटा-सा कस्बा एक भूलभुलैया की तरह है। जैसे ही सूरज ढलता है, जंगल से कुछ खौफनाक जीव बाहर निकलते हैं जो दिखते तो इंसान की तरह हैं, लेकिन होते राक्षस हैं।
अगर आप 'Lost' या 'Wayward Pines' जैसे शोज के फैंस रहे हैं तो 'फ्रॉम' आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसमें सस्पेंस भी है और ट्विस्ट देखकर रौंगटे भी खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, इसकी कहानी भी यूनिक है।
इसमें डराने के लिए अंधेरे का इस्तेमाल कम और सस्पेंस का ज्यादा किया गया है। रात में आने वाले जीव चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि वे मुस्कुराते हुए आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और अंदर आने की विनती करते हैं, यही बात उन्हें और भी डरावना बनाती है।
'Lost' फेम हैरोल्ड पेरिनो ने शेरिफ बॉयड स्टीवंस के रूप में जान डाल दी है। उनका किरदार शहर को व्यवस्थित रखने और इस रहस्य को सुलझाने के बीच फंसा हुआ है।
चौथे सीजन की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि मार्च 2026 या अप्रैल 2026 के बीच चौथा सीजन आ सकता है।