7.8 है इस हॉरर सीरीज की IMDb रेटिंग, एक भी मिनट नहीं होंगे बोर, आने वाला है चौथा सीजन

सीरीज की कहानी

इस सीरीज की कहानी अमेरिका के एक ऐसे रहस्यमयी शहर के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां जो भी एक बार घुस जाता है, वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। जंगल के बीच बसा यह छोटा-सा कस्बा एक भूलभुलैया की तरह है। जैसे ही सूरज ढलता है, जंगल से कुछ खौफनाक जीव बाहर निकलते हैं जो दिखते तो इंसान की तरह हैं, लेकिन होते राक्षस हैं।