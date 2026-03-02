ओटीटी पर खोजी जा रही ये हॉलीवुड फिल्म, जानें कहानी और हिंदी दर्शकों के लिए क्यों है मस्ट वॉच

क्या आप तक पहुंचे इस मूवी के सीन?

अगर आप क्लास मूवीज देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए ऐसी मूवी का सजेशन है जो 2006 में बनी और अब चर्चा में है। इस हॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर मेल गिब्सन हैं। यह पीरियड ड्रामा है, इसमें ऐक्शन,ऐडवेंचर, सस्पेंस, थ्रिल सबकुछ है। इसके कुछ सीन्स इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं जिसे देखकर इस फिल्म के लिए लोगों की उत्सुकता बढ़ रही है। चलिए बता करते हैं फिल्म एपोकैलिप्टो के बारे में। मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।