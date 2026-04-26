PHOTOS: भारत आईं रिहाना ने अंबानी परिवार के साथ खेली फूलों की होली, पूजा में भी लिया हिस्सा

रिहाना ने भारत में अपना ब्यूटी प्रोडक्ट 'फेंटी ब्यूटी पॉप-अप' लॉन्च किया। इस लॉन्च के लिए रिहाना भारत आई हुई हैं। इस दौरान अंबानी परिवार ने रिहाना को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।
रिहाना अपनी टीम के साथ अंबानी परिवार के घर एंटीलिया पहुंचीं। इस दौरान ईशा अंबानी, श्लोका, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी ने उनका जोरदार स्वागत किया।
रिहाना के स्वागत के लिए अंबानी परिवार ने कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में रिहाना फुगड़ी खेलती नजर आईं।
रिहाना ने अंबानी परिवार के सदस्यों के साथ घर में हुई पूजा में हिस्सा लिया। वायरल तस्वीरों में से एक में रिहाना के हाथ में पूजा की थाली देखी जा सकती है। रिहाना गाय को खाना खिलाती भी नजर आईं।
इतना ही नहीं, रिहाना के स्वागत के लिए अंबानी परिवार ने उनपर फूलों की बारिश करवाई। रिहाना इस पल को एंजॉय करती नजर आईं और उन्होंने परिवार के लोगों के साथ फूलों की होली खेली।
रिहाना ने 'फेंटी ब्यूटी पॉप-अप' रिलायंस के साथ पार्टनरशिप में भारत में लॉन्च किया है। उनके प्रोडक्ट्स रिलायंस के टीरा ब्यूटी के जरिए ऑनलाइन और स्टोर में मिलेंगे।
रिहाना 23 अप्रैल को भारत आई थीं। इससे पहले, रिहाना दो साल पहले भारत आई थीं। तब वो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए भारत आई थीं।