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PHOTOS: भारत आईं रिहाना ने अंबानी परिवार के साथ खेली फूलों की होली, पूजा में भी लिया हिस्सा

ग्लोबल सिंगिंग सेंसेशन रिहाना इन दिनों भारत में हैं। वो अपने ब्यूटी ब्रांड ‘फेंटी ब्यूटी’ के भारत में विस्तार और लॉन्च के लिए इंडिया आई हैं। अपनी इंडिया विजिट के दौरान रिहाना ने अंबानी परिवार के साथ कुछ यादगार पल बिताए। 

Harshita PandeyApr 26, 2026 08:25 pm IST
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अंबानी परिवार के बीच पहुंचीं रिहाना

रिहाना ने भारत में अपना ब्यूटी प्रोडक्ट 'फेंटी ब्यूटी पॉप-अप' लॉन्च किया। इस लॉन्च के लिए रिहाना भारत आई हुई हैं। इस दौरान अंबानी परिवार ने रिहाना को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।

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टीम के साथ अंबानी के घर पहुंचीं रिहाना

रिहाना अपनी टीम के साथ अंबानी परिवार के घर एंटीलिया पहुंचीं। इस दौरान ईशा अंबानी, श्लोका, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी ने उनका जोरदार स्वागत किया।

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फुगड़ी खेलती नजर आईं रिहाना

रिहाना के स्वागत के लिए अंबानी परिवार ने कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में रिहाना फुगड़ी खेलती नजर आईं।

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रिहाना ने पूजा में लिया हिस्सा

रिहाना ने अंबानी परिवार के सदस्यों के साथ घर में हुई पूजा में हिस्सा लिया। वायरल तस्वीरों में से एक में रिहाना के हाथ में पूजा की थाली देखी जा सकती है। रिहाना गाय को खाना खिलाती भी नजर आईं।

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रिहाना ने खेली फूलों की होली

इतना ही नहीं, रिहाना के स्वागत के लिए अंबानी परिवार ने उनपर फूलों की बारिश करवाई। रिहाना इस पल को एंजॉय करती नजर आईं और उन्होंने परिवार के लोगों के साथ फूलों की होली खेली।

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भारत में लॉन्च किया अपना प्रोजेक्ट

रिहाना ने 'फेंटी ब्यूटी पॉप-अप' रिलायंस के साथ पार्टनरशिप में भारत में लॉन्च किया है। उनके प्रोडक्ट्स रिलायंस के टीरा ब्यूटी के जरिए ऑनलाइन और स्टोर में मिलेंगे।

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23 अप्रैल को भारत आई थीं रिहाना

रिहाना 23 अप्रैल को भारत आई थीं। इससे पहले, रिहाना दो साल पहले भारत आई थीं। तब वो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए भारत आई थीं।

Isha Ambani Mukesh Ambani
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