PHOTOS: भारत आईं रिहाना ने अंबानी परिवार के साथ खेली फूलों की होली, पूजा में भी लिया हिस्सा

अंबानी परिवार के बीच पहुंचीं रिहाना

रिहाना ने भारत में अपना ब्यूटी प्रोडक्ट 'फेंटी ब्यूटी पॉप-अप' लॉन्च किया। इस लॉन्च के लिए रिहाना भारत आई हुई हैं। इस दौरान अंबानी परिवार ने रिहाना को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।