भोजपुरी में रिलीज हुई थीं ये 7 हॉलीवुड फिल्में, पब्लिक ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ा दिया गर्दा

भोजपुरी में रिलीज हुई थीं ये 7 हॉलीवुड फिल्में

हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत एक बड़ा बेस रहा है। अंग्रेजी फिल्मों को यहां मूल वर्जन के साथ-साथ अन्य भाषाओं में डब करके भी रिलीज किया जाता है और इससे उनकी कमाई में अच्छा-खासा इजाफा होता है। हॉलीवुड सिनेमा के लिए भोजपुरी ऑडियंस भी अक्सर प्राथमिकता पर रही है। चलिए जानते हैं ऐसी कुछ हॉलीवुड फिल्मों के बारे में जिन्हें भोजपुरी में रिलीज किया गया था और इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की।