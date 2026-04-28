भोजपुरी में रिलीज हुई थीं ये 7 हॉलीवुड फिल्में, पब्लिक ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ा दिया गर्दा

हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत एक बड़ा बेस रहा है। अंग्रेजी फिल्मों को यहां मूल वर्जन के साथ-साथ अन्य भाषाओं में डब करके भी रिलीज किया जाता है और इससे उनकी कमाई में अच्छा-खासा इजाफा होता है। हॉलीवुड सिनेमा के लिए भोजपुरी ऑडियंस भी अक्सर प्राथमिकता पर रही है। चलिए जानते हैं ऐसी कुछ हॉलीवुड फिल्मों के बारे में जिन्हें भोजपुरी में रिलीज किया गया था और इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की।
इसे हॉलीवुड की उन पहली बड़ी फिल्मों में गिना जाता है जिन्हें भोजपुरी में रिलीज किया गया। रवि किशन ने इस फिल्म के लिए पीटर पार्कर की आवाज दी थी और जिस तरह उन्होंने इस फिल्म को डब किया, वो पूरे यूपी-बिहार में चर्चा का विषय बन गया था।
भोजपुरी ऑडियंस लंबे वक्त से एक्शन फिल्मों की दीवानी रही है। हॉलीवुड स्टूडियो ने अपनी इस फिल्म को वहां भोजपुरी में उतारकर एक नई तरह का प्रयोग किया। यह प्रयोग कारगर भी रहा क्योंकि इस हॉलीवुड मूवी ने तगड़ी कमाई की थी।
सुपरमैन उन चुनिंदा सुपरहीरोज में से एक है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। डीसी कॉमिक्स के इस सुपरहीरो की कहानी पर बनी यह फिल्म जब भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर आई तो पब्लिक ने थिएटर्स में गर्दा उड़ा दिया।
यह डीप कॉन्सेप्ट वाली उन कुछ पहली फिल्मों में से एक है जिन्हें भोजपुरी में रिलीज किया गया था। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए, भोजपुरी ऑडियंस ने इस मूवी को भी हाथों-हाथ लिया। इस फिल्म के भोजपुरी टाइटल काफी चर्चा में रहे थे।
साल 2017 में आई इस एलियन कॉन्सेप्ट वाली इस फिल्म से शायद मेकर्स को भी उतनी उम्मीद नहीं रही थी। लेकिन इस फिल्म के भोजपुरी वर्जन को सबसे ज्यादा प्यार ग्रामीण इलाकों में मिला। लोगों को यह कहानी बहुत पसंद आई।
यह कहना कि भोजपुरी ऑडियंस सिर्फ एक ही तरह की फिल्में पसंद करती है, इस फिल्म ने गलत साबित कर दिया। डायनासोरों वाली इस कहानी को भोजपुरी जब भोजपुरी टीवी चैनलों के डब करके रिलीज किया गया तो लोगों का दिल खुश हो गया।
यह फिल्म सीधे तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे ओटीटी के लिए भोजपुरी में डब करके रिलीज की गई थी। इस फिल्म को भी ऑडियंस ने खूब पसंद किया।