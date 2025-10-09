'गांधी' बन चमकी थी इस हॉलीवुड एक्टर की किस्मत, करियर को मिली थी तगड़ी बूस्ट, जीते थे 8 ऑस्कर अवॉर्ड्स, IMDb रेटिंग है 8

बॉलीवुड में अब तक फेमस पर्सनैलिटीज पर कई बायोपिक बन चुकी है। फिर चाहे वो भगत सिंह हो, सुखदेव या फिर महात्मा गांधी। वहीं, गांधी पर अब तक न जानें कितनी बायोपिक बन चुकी हैं।
'गांधी' पर बनी हर फिल्म में उनके जीवन के अलग-अलग पहुंओं को दिखाया गया। दर्शकों ने 'गांधी' की बायोपिक को काफी पसंद किया था। एक ऐसी ही फिल्म 'गांधी' पर बनी थी, जिसने एक-दो नहीं बल्कि 8 ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम किए।
महात्मा गांधी पर बनी हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम 'गांधी' है। साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म ने इतिहास रच दिया था।
इस फिल्म में किसी इंडियन एक्टर ने नहीं बल्कि हॉलीवुड स्टार बेन किंग्सले ने गांधी का रोल प्ले किया था।
'गांधी' फिल्म में बापू की जिंदगी के हर पल को दिखाया गया था। बेन किंग्सले बापू बनकर दुनिया पर छा गए थे।
'गांधी' मूवी ने 8 ऑस्कर अवॉर्ड्स भी जीते थे। 'गांधी' को 11 श्रेणियों में नामांकित किया गया था, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्ट: रिचर्ड एटनबरो, बेस्ट एक्टर: बेन किंग्सले, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले: जॉन ब्राइली, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन सहित आठ अवॉर्ड्स अपने नाम किए।
'गांधी' में बेन किंग्सले के अलावा, रोशन सेठ, ओम पुरी, पंकज कपूर, अमरीश पुरी, सुप्रिया पाठक, नीना गुप्ता, सईद जाफरी जैसे कलाकार अहम किरदार में थे।
इस फिल्म को आईएमडीबी पर 10 में से 8 रेटिंग मिली है, जो काफी शानदार है।