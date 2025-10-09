'गांधी' बन चमकी थी इस हॉलीवुड एक्टर की किस्मत, करियर को मिली थी तगड़ी बूस्ट, जीते थे 8 ऑस्कर अवॉर्ड्स, IMDb रेटिंग है 8

जीते 8 ऑस्कर अवॉर्ड्स

'गांधी' मूवी ने 8 ऑस्कर अवॉर्ड्स भी जीते थे। 'गांधी' को 11 श्रेणियों में नामांकित किया गया था, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्ट: रिचर्ड एटनबरो, बेस्ट एक्टर: बेन किंग्सले, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले: जॉन ब्राइली, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन सहित आठ अवॉर्ड्स अपने नाम किए।