Holi Celebration 2026: रवि दुबे ने सरगुन को किया KISS, तस्वीरों में देखें कैसी रही टीवी सिलेब्स की होली

देवोलीना भट्टाचार्या

टीवी की दुनिया में गोपी बहू के नाम से फेमस देवोलीना भट्टाचार्या ने अपने पति शनवाज शेख और बेटे के साथ होली का त्योहार मनाया। उन्होंने इंस्टा पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं...दिल पर भी लगते हैं।