Holi Celebration 2026: रवि दुबे ने सरगुन को किया KISS, तस्वीरों में देखें कैसी रही टीवी सिलेब्स की होली

आज यानी 04 मार्च को देशभर में होली का त्योहार मनाया गया। आम लोगों से लेकर सिलेब्स ने जोरदार तरीके से होली के त्योहार का जश्न मनाया। आइए जानते हैं टीवी सिलेब्स ने कैसे मनाया होली का त्योहार।
टीवी की दुनिया में गोपी बहू के नाम से फेमस देवोलीना भट्टाचार्या ने अपने पति शनवाज शेख और बेटे के साथ होली का त्योहार मनाया। उन्होंने इंस्टा पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं...दिल पर भी लगते हैं।
टीवी के सबसे क्यूट कपल माने जाने वाले रवि दुबे और शरगुन मेहता ने साथ में होली का जश्न मनाया। होली के मौके पर रवि दुबे पत्नी शरगुन को लिप लॉक करते नजर आए।
टीवी एक्टर दिव्याकां भी होली के मौके पर रोमांटिक होते नजर आए। विवेक दिव्यांका को गोद में उठाए नजर आए।
टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने अपने परिवार और दोस्तों संग होली का त्योहार मनाया। इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर सुरभि ने अपनी होली 2026 की झलकियां दिखाईं।
टीवी एक्टर नकुल मेहता ने अपने परिवार संग होली का त्योहार मनाया।उन्होंने अपनी पत्नी संग तस्वीरें शेयर कीं। तस्वीरें शेयर करते हुए नकुल ने लिखा- जलेबी, समोसा और पिचकारी वाली होली।
अंकिता और विकी जैन ने होली की पार्टी में टीवी के कई सिलेब्स को इनवाइट किया। उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- होली के जश्न के साथ-साथ उन लोगों ने दोस्ती और एक साथ होने का जश्न मनाया।