हॉलीवुड से इन हिंदी सीरियल्स को किया गया कॉपी, लिस्ट में 9.1 रेटिंग वाला ये शो

जस्सी जैसी कोई नहीं

लिस्ट में साल 2003 में आया सोनी टीवी का शो जस्सी जैसी कोई नहीं है। इस सीरीज से आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेस मोना सिंह को पहचान मिली थी। यह सीरीज कोलंबियन सीरीज यो सो बेटी, ला फे का रीमेक है। जस्सी जैसी कोई नहीं में कुल 550 एपिसोड्स थे। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.6 है।