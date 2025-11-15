हॉलीवुड से इन हिंदी सीरियल्स को किया गया कॉपी, लिस्ट में 9.1 रेटिंग वाला ये शो

आज हम आपको हिंदी के उन टीवी सीरियल के बारे में बता रहे हैं जो हॉलीवुड सीरीज से कॉपी किए गए हैं। इस लिस्ट में आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेस मोना सिंह के एक पुराने टीवी सीरियल का नाम भी शामिल है।
साल 2015 में आया सोनी टीवी का सीरियल सुमित संभाल लेगा हॉलीवुड सीरीज एवरीबडी लव्स रेमंड है। सुमित संभाल लेगा की आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है। इस सीरीज में 108 एपिसोड्स थे।
लिस्ट में साल 2003 में आया सोनी टीवी का शो जस्सी जैसी कोई नहीं है। इस सीरीज से आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेस मोना सिंह को पहचान मिली थी। यह सीरीज कोलंबियन सीरीज यो सो बेटी, ला फे का रीमेक है। जस्सी जैसी कोई नहीं में कुल 550 एपिसोड्स थे। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.6 है।
लिस्ट में साल 2019 में आई प्राइम वीडियो सीरीज फोर मोर शॉट्स प्लीज भी है। सीरीज में तीन सीजन मिलाकर कुल 30 एपिसोड्स हैं। फोर मोर शॉट्स प्लीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.6 है। यह सीरीज अमेरिकी फिल्म सेक्स एंड द सिटी से कॉपी है।
लिस्ट में साल 2003 में आया स्टार प्लस का शो करिश्मा का करिश्मा भी शामिल है। यह सीरीज अमेरिकी शो स्मॉल वंडर का कॉपी थी। करिश्मा की करिश्मा की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।
लिस्ट में साल 2012 में आया सब टीवी का सीरियल जीनी और जूजू भी शामिल है। सीरीज में कुल 417 एपिसोड्स थे। यह सीरियल अमेरिकी सीरीज आई ड्रीम ऑफ जीनी का रीमेक था। जीनी और जूजू की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।
डिज्नी चैनल पर आया सिटकॉम सुइट लाइफ और करण और कबीर अमेरिकन सीरीज सुइट लाइफ ऑफ जैक एंड कॉडी का रीमेक था। सुइट लाइफ और करण और कबीर की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। सीरीज में कुल 50 एपिसोड्स थे।
लिस्ट में जी टीवी का शो कुमकुम भाग्य है। इस सीरियल में कुल 3208 एपिसोड्स हैं। सीरीज जेन ऑस्टिन की नॉवल सेंस और सेंसिबिलीटी पर आधारित थी। कुमकुम भाग्य की आईएमडीबी रेटिंग 3.2 है।