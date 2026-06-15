ना लोकेशन बदली ना एक्टर्स के कपड़े, बहुत कम बजट में शूट कर लिए गए थे ये गाने

फिल्मों के गाने बनाने सा ज्यादा बड़ी चुनौती कई बार उन्हें फिल्माना हो जाती है। वक्त के साथ मेकर्स ने गानों पर तरह-तरह के प्रयोग करने शुरू किए और आज कई बार एक गाने का बजट ही इतना ज्यादा होता है, जितने में एक छोटी-मोटी फिल्म बन जाए। कई गाने तो सैकड़ों एक्ट्रा और जूनियर आर्टिस्ट के साथ कई विदेशी लोकेशन्स पर फिल्माए जाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कुछ ऐसे गानों के बारे में जो बहुत कम बजट में बन गए थे।
साल 1969 में आई इस फिल्म को बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक सिंगल टेक सॉन्ग्स में गिना जाता है। निर्देशक के पास समय की कमी थी इसलिए इस गाने को बिना किसी एक्स्ट्रा आर्टिस्ट के कम से कम टेक्स में फिल्माया गया था।
साल 2004 में आई शाहरुख खान की फिल्म 'मैं हूं ना' को सेंट जेवियर्स कॉलेज के गलियारे में शूट किया गया था। फराह खान की कोरियोग्राफी में फिल्माए गए इस गाने को एक ही जगह पर बिना किसी खास मशक्कत के शूट कर लिया गया था।
प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार पर फिल्माया गया यह गाना एक ऑफिस रूम से सेट पर फिल्माया गया था। इस गाने के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल सपोर्ट का इस्तेमाल किए किया गया था और बहुत कम बजट में यह सॉन्ग शूट हो गया था।
एक छोटे से कॉरिडोर में भूल-भुलैया जैसी लोकेशन के भीतर फिल्माए गए इस गाने में भी ना के बराबर टेक लिए गए थे। एक ही टेक में पूरा गाना फिल्माया गया था और इसमें VFX और अन्य टेक्निकल काम नहीं था। इसलिए यह भी बहुत कम बजट में बन गया था।
बॉलीवुड के सबसे कम बजट में बने गानों में आलिया भट्ट की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' का यह गाना भी गिना जाता है। यह पूरा गाना एक टैक्सी की पिछली सीट पर फिल्माया गया था।
माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान पर फिल्माया गया यह गाना भी बॉलीवुड के कुछ सबसे आइकॉनिक गानों में गिना जाता है। ना कोई एक्स्ट्रा आर्टिस्ट और ना ही लोकेशन या एक्टर्स के कपड़ों का बार-बार बदला जाना। यह गाना बहुत कम बजट में एक ही सेट पर शूट किया गया था।