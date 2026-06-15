ना लोकेशन बदली ना एक्टर्स के कपड़े, बहुत कम बजट में शूट कर लिए गए थे ये गाने

कम बजट में फिल्माए गए थे

फिल्मों के गाने बनाने सा ज्यादा बड़ी चुनौती कई बार उन्हें फिल्माना हो जाती है। वक्त के साथ मेकर्स ने गानों पर तरह-तरह के प्रयोग करने शुरू किए और आज कई बार एक गाने का बजट ही इतना ज्यादा होता है, जितने में एक छोटी-मोटी फिल्म बन जाए। कई गाने तो सैकड़ों एक्ट्रा और जूनियर आर्टिस्ट के साथ कई विदेशी लोकेशन्स पर फिल्माए जाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कुछ ऐसे गानों के बारे में जो बहुत कम बजट में बन गए थे।