फिल्में जिनके लिए फ्री में किया था एक्टर्स ने काम, जानिए क्या रही थी वजह

एक्टर्स ने फ्री में किया था इन फिल्मों में काम

बॉलीवुड में कई मौकों पर ऐसा हुआ है कि जब एक्टर्स ने फिल्म के लिए सिर्फ नाम के लिए फीस चार्ज की है, या फिर कोई मूवी पूरी तरह फ्री में की है। कमाल की बात यह है कि ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं। साथ ही इनमें एक्टर्स के काम को भी काफी सराहा गया। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में।