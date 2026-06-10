फिल्में जिनके लिए फ्री में किया था एक्टर्स ने काम, जानिए क्या रही थी वजह

बॉलीवुड में कई मौकों पर ऐसा हुआ है कि जब एक्टर्स ने फिल्म के लिए सिर्फ नाम के लिए फीस चार्ज की है, या फिर कोई मूवी पूरी तरह फ्री में की है। कमाल की बात यह है कि ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं। साथ ही इनमें एक्टर्स के काम को भी काफी सराहा गया। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में।
फिल्म 'मंटो' में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उर्दू लेखक सआदत हसन मंटो का रोल किया था। इस फिल्म के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सिर्फ एक रुपये फीस चार्ज की थी, वजह यह थी कि इतने खास आदमी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायरेक्टर नंदिता दास के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहते थे।
साल 2004 में आई इस फिल्म के लिए सलमान खान ने सिर्फ 1 रुपये फीस चार्ज की थी। दरअसल यह फिल्म HIV एड्स के प्रति जागरुकता फैलाने के बारे में थी, और इस नोबल कॉज पर बनी फिल्म के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फीस लेना जरूरी नहीं समझा।
इस फिल्म के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस मूवी के लिए फरहान अख्तर ने जी तोड़ मेहनत की थी। हालांकि जब बात फीस की आई तो उन्होंने शगुन के तौर पर सिर्फ 11 रुपये लिए थे।
टोकन अमाउंट या नाम मात्र की फीस के बाद बारी आती है बिलुकल फ्री में की गई फिल्मों की। तो इस लिस्ट में पहला नाम अमिताभ बच्चन की फिल्म ब्लैक का आता है। इस बेहतरीन प्रोजेक्ट के लिए अमिताभ बच्चन ने फ्री में काम किया था।
विशाल भारद्वाज की फिल्म 'हैदर' का बजट काफी कम था, लेकिन कहानी बहुत दमदार। शाहिद कपूर को यह स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई थी, कि वह बस चाहते थे कि यह फिल्म बने, इसलिए उन्होंने इस मूवी के लिए एक रुपये भी फीस नहीं ली थी।
दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ फिल्म 'ओम शांति ओम' में किया था। यह उनकी डेब्यू फिल्म थी। इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने के मौके को ध्यान में रखते हुए दीपिका ने इस फिल्म के लिए एक भी रुपया नहीं लिया था।
कमल हासन की फिल्म 'हे राम' में शाहरुख खान ने भी एक किरदार किया था। शाहरुख बस किसी भी हाल में इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते थे और फ्री में यह मूवी करने को राजी हो गए थे।