Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
फोटो

बहुत कम बजट में बनी थीं ये 7 हिंदी फिल्में, लेकिन जब रिलीज हुईं तो हो गया कमाल

सैकड़ों करोड़ रुपये की लागत से बन रही फिल्मों वाले इस दौर में हम हल्के बजट वाली फिल्मों को कम करके आंकने लगे हैं, लेकिन कम बजट वाली फिल्में हमेशा खराब नहीं होती हैं। नहीं मानते तो जरा इन 7 फिल्मों पर नजर डालकर देखिए।

Puneet ParasharFeb 25, 2026 12:38 pm IST
1/8

कम बजट में बनीं 7 कल्ट हिट फिल्में

बॉलीवुड और हॉलीवुड समेत तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज में आज जहां एक-एक फिल्म को बनाने में करोड़ों रुपये खर्च कर दिए जा रहे हैं, वहीं भारतीय सिनेमा ने दर्शकों को कई ऐसी आइकॉनिक फिल्में दी हैं, जिन्हें बहुत कम बजट में बनाया गया था। बावजूद इसके ये फिल्में आइकॉनिक हिट रहीं, इन फिल्मों को इतना पसंद किया गया कि आज भी अगर इन्हें चला दिया जाए तो दर्शकों के लिए टीवी के सामने से हटना मुश्किल हो जाता है।

2/8

अ वेडनेसडे

नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर स्टारर यह फिल्म बिना किसी आइटम नंबर या मसाला स्टोरी के सुपरहिट रही थी। महज ₹5 करोड़ के बजट में बनी इस थ्रिलर ने बेस्ट डेब्यू फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता। फिल्म को इतना पसंद किया गया कि इसे हॉलीवुड में रीमेक भी किया गया था।

3/8

पान सिंह तोमर

दिवगंत एक्टर इरफान खान की बेमिसाल एक्टिंग वाली इस फिल्म ने 'बेस्ट फीचर फिल्म' का नेशनल अवॉर्ड जीता। महज 8 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म रिकॉर्ड हिट रही थी। एक नेशनल एथलीट के 'बागी' बनने की यह सच्ची कहानी रोंगटे खड़े कर देती है।

4/8

द लंचबॉक्स

महज 10 करोड़ रुपये की लागत में बनी यह बहुत यूनिक फिल्म है। ऑफिस में एक टिफिन का गलत पते पर डिलीवर हो जाना एक अनूठी प्रेम कहानी को शुरू करता है। इरफान खान और निम्रत कौर की सादगी भरी इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.8 है।

5/8

खोसला का घोसला

एक मिडिल क्लास परिवार के लिए उसका घर उसके सपनों का आशियाना होने के साथ-साथ उसकी जिंदगी भर की कमाई भी होता है। लेकिन जब कोई भू-माफिया उस जमीन पर कब्जा कर ले, जिस पर आप घर बनाने का सपना देख रहे थे तो? महज 3.5 करोड़ रुपये की लागत में बनी अनुपम खेर और बोमन ईरानी की यह क्लासिक कॉमेडी फिल्म हंसाती भी है और सोचने को मजबूर भी करती है।

6/8

ब्लैक फ्राइडे

अनुराग कश्यप कम बजट में कल्ट फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। ब्लैक फ्राइडे उनकी ऐसी ही कुछ फिल्मों में से एक है। अनुराग कश्यप की इस फिल्म ने मुंबई धमाकों की कड़वी हकीकत को पर्दे पर उतारा, जिसे रिलीज होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। इसे बनाने में महज 4 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

7/8

शाहिद

राजकुमार राव की कुछ सबसे शानदार फिल्मों में से एक 'शाहिद' महज 1 करोड़ रुपये में बन गई थी। इस फिल्म ने राजकुमार राव को उनका पहला 'बेस्ट एक्टर' नेशनल अवॉर्ड दिलाया।

8/8

सुपरमेन ऑफ मालेगांव

यह एक फिल्म कम और डॉक्यूमेंट्री ज्यादा कही जा सकती है। सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म लोगों के दिलों को छू गई थी। कहानी एक ऐसे छोटे से गांव की है, जहां फिल्में सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, उससे बहुत बढ़कर हो जाती हैं।

Hindi Newsफोटोमनोरंजनबहुत कम बजट में बनी थीं ये 7 हिंदी फिल्में, लेकिन जब रिलीज हुईं तो हो गया कमाल