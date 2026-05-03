इन 10 धांसू फिल्मों के सीक्वल से हिल जाएगा बॉक्स ऑफिस, अजय देवगन से अक्षय कुमार तक ये एक्टर करेंगे धमाका

गोलमाल 5

रोहित शेट्टी अपनी पुरानी कास्ट के साथ जल्द गोलमाल 5 लेकर आने वाले हैं। इस बार अजय देवगन, अरशद वारसी स्टारर इस फिल्म में अक्षय कुमार की भी एंट्टी हुई है। फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।