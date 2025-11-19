Hindustan Hindi News
IMDb List: साल की 7 सबसे दमदार कॉमेडी फिल्में, पेट पकड़कर हंसने को हो जाएंगे मजबूर

IMDb List: साल की 7 सबसे दमदार कॉमेडी फिल्में, पेट पकड़कर हंसने को हो जाएंगे मजबूर

साल 2025 खत्म होने में अब बस कुछ ही हफ्ते बाकी हैं और इस बीच चलिए जान लेते हैं इस साल रिलीज हुईं सबसे दमदार कॉमेडी फिल्मों के बारे में। इन फिल्मों ने ना सिर्फ दमदार कमाई की, बल्कि क्रिटिक्स ने भी इन्हें खूब सराहा।

Puneet ParasharWed, 19 Nov 2025 07:20 PM
साल की सबसे दमदार कॉमेडी फिल्में

कॉमेडी फिल्मों की अपनी फैन फॉलोइंग है। जिंदगी की इस हॉचपॉच में ये फिल्में आपके दिमाग को सुकून देती हैं और कुछ पल खुशी के बिताकर आप हल्का महसूस करते हैं। इस साल ढेरों कॉमेडी फिल्मों थिएटर्स और ओटीटी पर रिलीज हुई हैं, चलिए जानते हैं उन कुछ फिल्मों के बारे में, जिनकी IMDb रेटिंग सबसे ज्यादा रही।

घिचपिच

अगस्त 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'घिचपिच' भारतीय मिडिल क्लास पिताओं और उनके बच्चों के साथ उनकी ट्यूनिंग के बारे में कहानी सुनाती है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.5 रही थी।

टूरिस्ट फैमिली

अप्रैल 2025 में आई फिल्म 'टूरिस्ट फैमिली' कम बजट में बनी एक ऐसी फिल्म थी जिसने कलेक्शन के मामले में कमाल कर दिया था। कहानी श्रीलंका में कोविड के बाद रोजगार के लिए भारत आए एक परिवार की है। फिल्म की IMdb रेटिंग 8.2 रही थी।

दे दे प्यार दे 2

अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को सिनेमाघरों में खूब प्यार मिला। पिछले दिनों ही रिलीज हुई इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.5 रही थी।

जॉली एलएलबी 3

फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' भी इस साल रिलीज हुई सबसे हाई IMDb रेटिंग वाली फिल्मों में गिनी जाती है। दो वकीलों की मजेदार टक्कर वाली इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.8 रही थी।

थामा

आयुष्मान खुराना और आर माधवन की फिल्म 'थामा' का नाम भी लिस्ट में शामिल है। इसकी IMDb पर रेटिंग 6.4 है। फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ ढेर सारा हॉरर भी शामिल किया गया है।

धूम धाम

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'धूम धाम' ने भी कमाल कर दिया। एक नवविवाहित दूल्हा-दुल्हन की इस मजेदार कॉमेडी में हंसी भी है और रोमांच भी, फिल्म की IMDb रेटिंग 6.4 रही थी।

सितारे जमीन पर

आमिर खान की लंबे वक्त बाद कोई सुपरहिट फिल्म आई। सीक्वल फिल्म सितारे जमीन पर को IMDb पर 6.9 रेटिंग मिली।