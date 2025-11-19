IMDb List: साल की 7 सबसे दमदार कॉमेडी फिल्में, पेट पकड़कर हंसने को हो जाएंगे मजबूर

कॉमेडी फिल्मों की अपनी फैन फॉलोइंग है। जिंदगी की इस हॉचपॉच में ये फिल्में आपके दिमाग को सुकून देती हैं और कुछ पल खुशी के बिताकर आप हल्का महसूस करते हैं। इस साल ढेरों कॉमेडी फिल्मों थिएटर्स और ओटीटी पर रिलीज हुई हैं, चलिए जानते हैं उन कुछ फिल्मों के बारे में, जिनकी IMDb रेटिंग सबसे ज्यादा रही।
अगस्त 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'घिचपिच' भारतीय मिडिल क्लास पिताओं और उनके बच्चों के साथ उनकी ट्यूनिंग के बारे में कहानी सुनाती है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.5 रही थी।
अप्रैल 2025 में आई फिल्म 'टूरिस्ट फैमिली' कम बजट में बनी एक ऐसी फिल्म थी जिसने कलेक्शन के मामले में कमाल कर दिया था। कहानी श्रीलंका में कोविड के बाद रोजगार के लिए भारत आए एक परिवार की है। फिल्म की IMdb रेटिंग 8.2 रही थी।
अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को सिनेमाघरों में खूब प्यार मिला। पिछले दिनों ही रिलीज हुई इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.5 रही थी।
फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' भी इस साल रिलीज हुई सबसे हाई IMDb रेटिंग वाली फिल्मों में गिनी जाती है। दो वकीलों की मजेदार टक्कर वाली इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.8 रही थी।
आयुष्मान खुराना और आर माधवन की फिल्म 'थामा' का नाम भी लिस्ट में शामिल है। इसकी IMDb पर रेटिंग 6.4 है। फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ ढेर सारा हॉरर भी शामिल किया गया है।
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'धूम धाम' ने भी कमाल कर दिया। एक नवविवाहित दूल्हा-दुल्हन की इस मजेदार कॉमेडी में हंसी भी है और रोमांच भी, फिल्म की IMDb रेटिंग 6.4 रही थी।
आमिर खान की लंबे वक्त बाद कोई सुपरहिट फिल्म आई। सीक्वल फिल्म सितारे जमीन पर को IMDb पर 6.9 रेटिंग मिली।