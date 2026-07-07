इन 10 फिल्मों को माना कहा है ‘मास्टरपीस’, IMDB पर मिली 8 से ज्यादा रेटिंग, इनमें से आपने कितनी देखी हैं?

हैदर

साल 2014 में आई फिल्म हैदर शाहिद कपूर के करियर की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है। फिल्म कश्मीर के बैकग्राउंड पर बेस्ड है। हैदर अपने पिता के अचानक गायब होने बारे में जानने के लिए अचानक वापस आता है।लेकिन मां के अफेयर और चाचा से मिले धोखे से टूट जाता है। इस फिल्म को IMDB पर 8 की रेटिंग मिली है।