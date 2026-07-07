इन 10 फिल्मों को माना कहा है ‘मास्टरपीस’, IMDB पर मिली 8 से ज्यादा रेटिंग, इनमें से आपने कितनी देखी हैं?

हिंदी सिनेमा की 10 मास्टरपीस फिल्में जिनकी कहानी, किरदार एक अलग असर छोड़ते हैं। आपने इनमें से कितनी फिल्में देखी हैं?
2018 में आई फिल्म अंधाधुन एक डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म का लीड किरदार आकाश अंधा होने का नाटक करता है और एक मर्डर को अपनी आंखों से देख लेता है। IMDb पर इस फिल्म को 8.2 की रेटिंग मिली है।
आमिर खान की ही फिल्म दंगल साल 2016 में आई थी। इस फिल्म की कहानी पहलवान फोगाट बहनों की थी। बॉक्स ऑफिस को हिलाने वाली इस फिल्म को IMDB पर 8.3 की रेटिंग मिली हुई है।
साल 2004 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट और उसकी इमोशनल कर देने वाली कहानी की बात करती है। IMDB पर इस फिल्म को 8.4 की रेटिंग मिली है।
साल 2015 में आई अजय देवगन की दृश्यम मलयालम फिल्मफ की रीमेक थी। सस्पेंस से भरी इस फिल्म को मास्टरपीस माना जाता है। फिल्म एक मर्डर और उसे छुपाने के तरीके की बात करती है। किरदार पसंद आते हैं। इस फिल्म को IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है।
आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती अपने आप में एक खास फिल्म है जो साल 2006 में आई थी। कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ एक घटना के बाद बदल जाती है। IMDB पर 8.1 की रेटिंग मिली हुई है।
शाहरुख खान की फिल्म स्वदेस हमेशा से खास फिल्म रही है। साल 2004 में आई इस फिल्म की कहानी अमेरिका से भारत वापस आए एक साइंटिस्ट की है। IMDB पर फिल्म को 8.2 की रेटिंग मिली है।
ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है।पान सिंह तोमर जो सेना का जवान था वो अपनी पैतृक जमीन के विवाद में फंस जाता है। 2012 में आई इस फिल्म में इरफान खान ने लीड किरदार निभाया था। फिल्म को IMDB पर 8.2 की रेटिंग मिली है।
2015 में आई फिल्म मसान एक इमोशनल कर देनी वाली दो अलग कहानियों की बात करती है। बनारस का रहने वाला दीपक एक दिन अपनी ही प्रेमिका का अंतिम संस्कार करता है। IMDB पर इस फिल्म को 8.1 की रेटिंग मिली है।
मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग को ऑडियंस ने पसंद किया था। इस फिल्म को IMDB पर 8.2 की रेटिंग मिली है।
साल 2014 में आई फिल्म हैदर शाहिद कपूर के करियर की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है। फिल्म कश्मीर के बैकग्राउंड पर बेस्ड है। हैदर अपने पिता के अचानक गायब होने बारे में जानने के लिए अचानक वापस आता है।लेकिन मां के अफेयर और चाचा से मिले धोखे से टूट जाता है। इस फिल्म को IMDB पर 8 की रेटिंग मिली है।